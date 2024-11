L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra annuncia con dolore la scomparsa del Prof. Giuseppe Guarino, venuto a mancare l’8 novembre scorso dopo 22 giorni di ricovero in ospedale a seguito di un tragico investimento sulle strisce pedonali di cui è stato vittima insieme alla moglie.

Il Presidente Nazionale dell’ANVCG Michele Vigne, il Consiglio Nazionale e le vittime civili di guerra tutte ricordano con commozione un uomo che è stato una figura centrale per l’Associazione, che si è sempre speso generosamente per la categoria ed al quale molti erano legati da un profondo sentimento di amicizia, affetto e stima. I funerali per commemorare e salutare Giuseppe Guarino si terranno giovedì 14 Novembre alle ore 10.00 a Palermo, presso la Parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa a Piazza S. Marino.



Giuseppe Guarino, classe 1938, a 9 anni, insieme ad altri 9 bambini di Baucina, viene colpito dall’esplosione di un residuato bellico della Seconda guerra mondiale. Di essi 4 persero la vita e 3, tra cui lui, la vista. Nonostante la cecità, Guarino completò gli studi laureandosi, dopo il liceo classico, in Lettere e Filosofia presso l’Università di Palermo e conseguendo poi l’abilitazione all’insegnamento nel 1967. Da molti chiamato “il professore”, ha insegnato con passione per decenni italiano, storia e filosofia.

Uomo molto attivo nella vita civile fu vice sindaco del Comune di Baucina dal 1966 al 1972 e poi, dal 1978 al 1981, assessore nello stesso Comune. Per l’ANVCG è stato l’instancabile Presidente della Sezione di Palermo dal 1975 fino al 5 dicembre 2023, Presidente Regionale per molti anni e Consigliere Nazionale dal 2014 al 2021. Una delle tante iniziative prese per la categoria è stata l’istituzione, insieme ad altri 8 Presidente provinciali della Sicilia, della “Giornata regionale della pace” che veniva celebrata ogni anno in una città diversa coinvolgendo le scuole del territorio. Giuseppe Guarino non mancava mai di celebrare, il 9 maggio, la ricorrenza del devastante bombardamento su Palermo del 1943. In questa occasione coinvolgeva centinaia di studenti attraverso un concorso scolastico dedicato ai temi della pace e della memoria storica.



Giuseppe Guarino, è stato insignito del titolo di Cavaliere e Ufficiale della Repubblica, uomo di cultura ed appassionato di poesia, ha raccolto alcuni suoi versi nonché il racconto del suo impegno civile nel libro “Palpiti di cuore e schegge di memoria” dedicato alle tre donne della sua vita, la madre, la sorella con la quale ha condiviso il percorso di studi e l’amata moglie Tina (Agatina).

L’Associazione si stringe alla moglie, ai figli Cinzia, Nadia e Lucio, ai familiari e a tutti coloro che lo hanno amato ed apprezzato, con l’intento di conservare sempre il ricordo del grande contributo civile e umano che Pino Guarino ha generosamente dato alla categoria delle vittime civili di guerra. Addio Prof. Guarino grazie per il tuo impegno, che sia d’esempio per tutti noi, per continuare sulla strada della memoria e della pace.







