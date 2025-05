Organizzata da “Associazione per l’Arte”, da oltre 20 anni attiva per la promozione e la diffusione della cultura, con eventi relativi all’arte, alla letteratura e allo spettacolo, nonché al patrimonio audiovisivo cinematografico, prenderà il via giovedì 15 maggio l’edizione 2025 della Rassegna “Intrecci Narrativi” – Libri, Musica e Degustazioni, che si svolgerà, come sempre tra Alcamo e Palermo. Quattro gli incontri letterari della prima fase primaverile (la rassegna continuerà anche in autunno) quest’anno programmati al Castello dei Conti di Modica ad Alcamo, e alla Libreria La Feltrinelli a Palermo, che si concluderanno a fine giugno, secondo il seguente calendario:

– Giovedì 15 maggio alle ore 18:00 a Palermo e venerdì 16 maggio alle ore 18:30 ad Alcamo con Arianna Mortelliti che presenterà “Quel fazzoletto color melanzana”, Edizioni Mondadori

– Giovedì 29 maggio alle ore 18:00 a Palermo e venerdì 30 maggio alle ore 18:30ad Alcamo con Enrico Deaglio che presenterà “C’era una volta in Italia”, Edizioni Feltrinelli

– Giovedì 12 giugno alle ore 18:00 a Palermo e venerdì 13 giugno alle ore 18:30ad Alcamo con Alberto Grillo che presenterà “Un’estate da Dick Fulmine”, Edizioni Laurana

– Sabato 28 giugno alle ore 18:00 a Palermo e venerdì 27 giugno alle ore 18:30 ad Alcamo con Giuseppe Lupo che presenterà “Storia d’amore e macchine da scrivere”, Edizioni Marsilio.

La prima autrice in Rassegna, Arianna Mortelliti, nipote del celebre Andrea Camilleri, si è laureata in Scienze biologiche e lavora tuttora come insegnante nella scuola. Nel 2023 ha pubblicato per Mondadori il suo primo romanzo: “Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni”. La sua presenza all’evento consentirà di celebrare il centenario della nascita di Camilleri, uno dei maggiori scrittori italiani a cavallo del millennio e sicuramente il più amato. Per l’occasione a Palermo sarà presente Filippo Lupo, presidente del Camilleri Fan Club.

“Quel fazzoletto color melanzana” è un giallo ad incastro dove, come scatole cinesi, si scopre lentamente una realtà ben diversa da quella manifesta. E’ il lato oscuro collettivo di una piccola comunità quello che scopre l’autrice in questo suo secondo romanzo e ciò che intriga il lettore è, appunto, il lato oscuro delle persone e in questo contesto di una piccola società, Castel Cielo dove Lara si sente soffocata ma dove è costretta a ritornare. Come nel caso del nonno, Camilleri, anche questo libro vanta il coraggio di affrontare la vita, accettare la sfida degli ostacoli e degli errori, la forza per scavalcarli risolvendoli, continuando poi più consapevoli, con un sorriso.

L’iniziativa dell’Associazione per l’Arte – www.associazioneperlarte.it – con la direzione artistica di Vito Lanzarone e la direzione organizzativa di Giuseppe Messana, si realizza con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Palermo.

“Anche quest’anno la programmazione dell’Associazione per l’Arte spazia fra vari generi di proposta culturale mantenendo un ottimo livello qualitativo con un’offerta culturale attenta anche alle nuove proposte che si stanno affermando nel panorama nazionale. Riuscire a dare continuità alla nostra attività – dice il direttore artistico, Vito Lanzarone – è motivo di soddisfazione e ci ripaga degli sforzi che con piacere facciamo per la diffusione culturale sul nostro territorio”.

Previste per l’intera Rassegna degustazioni di vino dei ‘giovani vignaioli’ del territorio. Per il primo appuntamento saranno a cura dell’azienda Maniscà.

Dall’11 al 13 luglio l’Associazione ha già in programma l’evento ‘Intrecci Narrativi Festival di Letteratura’, rassegna di musica e letteratura che si svolgerà al Tempio di Segesta. Sempre al Tempio di Segesta l’Associazione a fine agosto (dal 28 al 30) organizza la terza edizione del Festival Jazz denominato “TalkinJazz”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.