Sabato 21 dicembre, alle ore 17:30, Associazione per l’Arte e Casa Tulime daranno vita a un ultimo evento insieme, per il 2024, dedicato ai bambini dai 5 anni in su. Si tratta del laboratorio per piccoli ambasciatori di bellezza “La Casa delle Ninfee”.

Monica Ruffino e Laura Sighinolfi, autrici del libro “La Casa delle Ninfee – Basile e l’incanto del Giardino Inglese”, proporranno un viaggio tra parole e creatività. Verrà costruita una ninfea e si potrà ascoltare una storia che condurrà nell’antica Palermo incantata, con il contributo anche della Casa Editrice Glifo. L’evento si svolgerà in via G. Mulè, 15, sede di Casa Tulime, con ingresso gratuito. Durante il laboratorio sarà offerta una dolce merenda a tutti i partecipanti. La prenotazione è obbligatoria perché i posti sono limitati. Per compilare il form bisogna andare al link: https://forms.gle/TEkweKQp7gaezmD29

Per informazioni chiamare il 370 1650042.

“Si avvia a conclusione la proposta culturale dell’Associazione per l’Arte per il 2024 con un’ulteriore proposta laboratoriale dedicata ai più piccoli – dicono Giuseppe Messana e Vito Lanzarone, presidente e direttore artistico dell’associazione -. È stato un anno ricco di soddisfazioni per l’ottima offerta culturale che l’Associazione è riuscita a proporre spaziando dalla letteratura (con il KFestival e con oltre dieci presentazioni di libri oltre al corso di scrittura creativa Klab) al cinema (con i 95 cortometraggi pervenuti al BabbaluciFilmFestival dedicato alle scuole nazionali di cinema e le masterclass dello stesso BabbaluciFilmFestival), dalla musica (con la rassegna TalkingJazz) al teatro (con i sei spettacoli della Cooperativa Piccolo Teatro: due per gli adulti e quattro per gli alunni delle scuole primarie e secondarie per un totale di oltre duemila bambini e ancora due spettacoli teatrali, sempre per i più piccoli, a Palermo a Casa Tulime e due a Marsala al Centro Sociale di Sappusi e Finestre sul Mondo), mantenendo sempre uno standard di elevata professionalità. Ma la peculiarità che ci piace sottolineare è quella di avere lasciato sul nostro territorio un’intensa attività di laboratorio per la letteratura, il teatro e il cinema coinvolgendo decine di docenti e un centinaio di allievi, e ancora diverse collaborazioni virtuose con altre realtà culturali del territorio implementando la loro proposta. C’è stata anche l’opportunità di un intervento solidale attraverso la donazione dell’incasso dei concerti di Talkinjazz al Parco Archeologico di Segesta per la ricostruzione del verde devastato dall’incendio dell’anno precedente. Siamo molto fieri del lavoro svolto, gratificati dal consenso riconosciutoci e pronti per una nuova stagione”.

Le attività dell’Associazione per l’Arte si sono svolte su quattro città: Calatafimi (Tempio di Segesta), Alcamo, Marsala e Palermo, con la capacità dell’Associazione di fare rete sul territorio spaziando nei territori grazie alle collaborazioni attivate con il Parco archeologico di Segesta, la biblioteca sociale Casa Tulime di Palermo, il polo culturale Zeste Hub di Palermo, la scuola di cinema indipendente Piano Focale di Palermo, la cooperativa Piccolo Teatro di Alcamo, il Piccolo teatro Patafisico di Palermo – che peraltro ha realizzato lo spettacolo ‘Raperonzolo’, l’Associazione “Finestre sul mondo”, ‘Arche’ onlus’ e ‘Libera, presidio di Marsala “Vito Pipitone”, la Libera Orchestra Popolare di Marsala, con cui è stato organizzato un concerto a giugno, e il giornale Linkiesta. Tutte le attività sono state realizzate grazie al contributo dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

