Catania, 12 marzo 2025 – In risposta alla lettera del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, le associazioni ed i cittadini aderenti alla Campagna Futuro In Cenere, rilanciano la ferma opposizione al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, denunciando le criticità strutturali che rendono questo piano inefficace, economicamente insostenibile e contrario agli obiettivi dell’economia circolare e della transizione ecologica.

Denunciamo le argomentazioni di questo governo scandite da Schifani nella sua lettera. La strategia presentata dal Governatore è vetusta e obsoleta come le soluzioni tecnologiche proposte.

Molte delle affermazioni scritte nella lettera di Schifani sono fuorvianti. Non è vero ad esempio che la Sicilia non possedeva un piano rifiuti. Il PRGR avrebbe dovuto integrare specifici punti dati dalle osservazioni pervenute dagli organi istituzionali e non essere totalmente riscritto come fatto da questo governo.





Risulta stucchevole la “sofferenza di solitudine” esposta dal Governatore Regionale. Questo piano è stato approvato con procedura commissariale e in compressione della democrazia e della partecipazione. All’interno delle due città di Catania e Palermo, in cui si realizzeranno gli inceneritori, non si è assistito ad alcun dibattito pubblico e quello istituzionale è stato soppresso come accaduto ad esempio nel Consiglio Comunale di Palermo. L’esercizio di compressione della democrazia ed il silenzio hanno caratterizzato tutto l’iter di approvazione del Piano.

Pericoloso lanciare l’accusa “di voler difendere il business delle discariche”. Chi Le scrive combatte contro tale sistema con alternative chiare e coerenti nella prevalenza degli interessi pubblici. Condividiamo l’affermazione che “Il sistema attuale, infatti, ha spesso alimentato interessi economici poco trasparenti, in alcuni casi perfino legati alla criminalità organizzata”, ma questa è una constatazione che Schifani dovrebbe fare a chi per decenni ha governato la Sicilia a più livelli sotto queste logiche.





Investimenti sbilanciati a favore dell’incenerimento

Ben il 70% dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, pari a circa 800 milioni di euro, verrà destinato alla costruzione di due inceneritori, con un impatto economico, sociale e ambientale devastante per la Sicilia. Queste risorse, invece di sviluppare infrastrutture per il riuso e il riciclo, ed il trattamento del residuo con recupero di materia attraverso “Fabbriche dei Materiali” e tecnologie a minore impatto sanitario e ambientale, a freddo senza combustione, serviranno a condannare la Sicilia a una gestione inefficiente e costosa, in totale controtendenza rispetto alle strategie più virtuose, che stanno progressivamente eliminando tali impianti.

E’ offensiva la dichiarazione fatta da Schifani nella sua lettera. Una affermazione presente anche all’interno dello stesso PRGR secondo la quale l’utilizzo di Fondi pubblici FSC impedirebbe l’aggravio dei costi per i cittadini. I fondi FSC sono fondi dei cittadini comunitari e quindi anche di quelli siciliani. Non si prendano in giro i siciliani, Sviluppo e Coesione significano investimenti utili a proiettare la Sicilia nel Futuro e non ad ancorarla al Medioevo della gestione rifiuti. I Siciliani stanno già pagando e continueranno a farlo a caro prezzo.





Diciamo basta alla retorica delle tifoserie: Inceneritori si o no?

Per chi si oppone a questo Piano scellerato il tema non sono solo i “Termovalorizzatori”, le tante argomentazioni vengono messe all’angolo dalla comunicazione mediatica da tifoseria.

Il tema per i cittadini è quello di garantire un sistema di gestione efficiente, economico ed in linea con i dettami di legge e le strategie di decarbonizzazione e l’attuazione di misure industriali concrete di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Abbiamo obiettivi diversi. Quello dei governi siciliani, da Cuffaro a Musumeci fino a Schifani, è difendere e ampliare il modello di gestione centralizzato su due mega-impianti(discariche o inceneritori che siano). Quello delle Associazioni, dei territori e della società civile è utilizzare i Fondi europei per invertire la rotta e apportare effetti concreti al miglioramento della gestione pubblica attraverso un sistema decentrato e diffuso, la realizzazione di impianti di recupero delle materie, la creazione di posti di lavoro. Vogliamo impedire che venga alimentato ancora il pericoloso accentramento di potere, di risorse economiche e tecnologia nella gestione rifiuti nelle mani di pochi.





Dati errati e obiettivi mancati

Il piano regionale si basa su proiezioni di flussi di rifiuti costanti, che non tengono conto degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti previsti dalle normative. Non viene inoltre garantito un miglioramento della raccolta differenziata nelle città di Palermo e Catania, che restano tra le peggiori d’Italia. Senza interventi concreti in queste aree, il rischio è che i rifiuti vengano destinati esclusivamente agli inceneritori, innescando un circolo vizioso di dipendenza e necessità di smaltimento, ostacolando lo sviluppo di pratiche virtuose ed economicamente più sostenibili. Questo è chiaro e lapalissiano.





Impatto ambientale e sanitario sottovalutato

Il Rapporto Ambientale annesso al piano non fornisce dati concreti sugli impatti delle emissioni degli inceneritori, né sulle conseguenze per la salute dei cittadini. Perchè non se ne vuole parlare?

Le nostre richieste

Chiediamo alla Regione di:

Ritirare il PRGRU e rielaborarlo secondo i principi della gerarchia dei rifiuti.

e rielaborarlo secondo i principi della gerarchia dei rifiuti. Destinare gli investimenti pubblici a infrastrutture per creare Sviluppo e Coesione e quindi implementare la raccolta differenziata e il recupero di materia , il compostaggio e il riuso e valutare gli scenari alternativi all’incenerimento così come prevede la corretta attuazione della procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

a infrastrutture per creare Sviluppo e Coesione e quindi , il compostaggio e il riuso e all’incenerimento così come prevede la corretta attuazione della procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Implementare un Piano di Prevenzione Rifiuti con obiettivi chiari e misurabili.

Rafforzare la raccolta differenziata e il recupero di materia nelle grandi città, senza più tollerare percentuali inaccettabili.

Garantire la trasparenza nei processi decisionali e la partecipazione attiva dei cittadini.

La Sicilia e i Siciliani meritano di guardare al futuro, non al ritorno perenne di strategie obsolete già superate dalla storia. La nostra battaglia continua per un’isola libera dall’incenerimento e orientata a un modello di gestione sostenibile ed equo, a vantaggio di Tutti.

Le Associazioni ed i Cittadini aderenti alla Campagna Futuro In Cenere

4 Good Cause

Associazione Culturale Articolo1

A Fera Bio

Arci Porco Rosso

Argo

Banca Etica Soci

CittàInsieme

Coordinamento Donne Ionico Etnea

Eticologica

Fermento Urbano

Generazioni Future Sicilia

L’Agorà

Muri a Secco

Nuove Voci

NéS

Rete dei Comitati Territoriali Siciliani

Rifiuti Zero Sicilia

Rinascimento Green

Sicilia Che Cambia

Salviamo i Boschi

Transistor City

Un’Altra Storia

WWF Sicilia Nord Orientale

Zero Waste Italy

XR Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.