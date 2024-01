Preoccupata dall’aumento spropositato della tassa che regola il suolo pubblico, Assoesercenti Sicilia chiede ai Commissari straordinari del Comune di Palagonia di rivedere la delibera sull’aumento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

“Un provvedimento che penalizza centinaia di operatori economici a posto fisso e venditori ambulanti”, spiega il presidente Salvo Politino. “Siamo disposti ad andare in Comune – aggiunge – per ribadire con una manifestazione che questi rincarinon si reggono.

Oltre all’aumento della Cosap, anche quello dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.Tutto questo non favorisce affatto i piccoli imprenditori che per noi rappresentano la grande risorsa per il futuro della nostra città. Chi lavora – evidenzia ancora Politino – in un momento di difficoltà come quello attuale deve essere incoraggiato e non maltrattato. Per questo chiediamo oggi una drastica riduzione degli aumenti della Cosap, e ai commissari chiediamo una revisione completa di tutta la partita relativa all’occupazione di suolo pubblico.Auspichiamo in una immediata disponibilità da parte deiCommissari, nella consapevolezza che tale aumento potrebbe portare alla chiusura di centinaia di operatori e alla perdita di numerosi posti di lavoro”.

