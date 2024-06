Votata e approvata in aula la norma che stanzia le risorse per la ricapitalizzazione dell’Ast. In questi mesi ho seguito molto da vicino la vicenda dell’azienda siciliana trasporti e dopo tante battaglie posso riconoscere l’impegno della giunta e del governo Schifani relativamente a questa vertenza. Con questo importante impegno del governo regionale oltre alla ricapitalizzazione dell’azienda ci sarà il passaggio in house dei servizi che consentirà alla presentazione del piano industriale.

Questa rappresenta una buona notizia non soltanto per il sistema dei trasporti gestiti in Sicilia ma anche per tanti dipendenti ai quali verranno mantenute le tutele occupazionali. Il fine oggi era quello di salvare l’azienda è ciò è stato fatto con coscienza non solo per i lavoratori ma anche per tutti i siciliani.



Così in una nota il deputato questore all’Ars on. Vincenzo Figuccia





