“I circa 150 lavoratori interinali in servizio presso l’Ast, fondamentali per garantire corse e servizi in tutta la Sicilia, non hanno ancora ricevuto lo stipendio di settembre e le prospettive non sono delle migliori: chiediamo all’Ast e alla società interinale Temporary di risolvere subito la situazione, i lavoratori non possono più aspettare”. Lo dichiara la segretaria regionale di Faisa Cisal.

“Si tratta di operatori, tecnici e conducenti che in tutte le sedi dell’Ast risultano indispensabili per i servizi e dei quali non si può fare a meno – continua la nota -. Non accetteremo ulteriori ritardi nell’erogazione degli stipendi ai lavoratori”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.