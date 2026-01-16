Palermo. “Ancora una volta i lavoratori in somministrazione di Ast aspettano di ricevere lo stipendio. Ogni mese è sempre la stessa storia ed è inaccettabile che 140 lavoratrici e lavoratori debbano continuare a subire ritardi che mettono in difficoltà le loro famiglie, costretti a fare i conti con l’incertezza e con rimpalli di responsabilità tra l’Azienda e l’agenzia per il lavoro Temporary”. A denunciarlo sono i segretari di Nidil Cgil Felsa Cisl e UilTemp Sicilia, Francesco Brugnone, Paolo Di Gerio e Danilo Borrelli, che esprimono indignazione per l’ennesimo episodio di mancato rispetto dei diritti più elementari ovvero la retribuzione regolare per chi ogni giorno svolge il proprio lavoro con serietà e dedizione. “La misura è colma – dichiarano i sindacalisti -. I lavoratori non possono più essere ostaggio di ritardi che si ripetono con puntualità disarmante. È necessario un intervento immediato per garantire pagamenti certi e puntuali ma soprattutto una soluzione che ponga fine a questo grave disservizio. Il lavoro va sempre retribuito in modo puntuale, senza eccezioni né giustificazioni”.





