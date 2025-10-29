Si è conclusa nella tarda mattinata di ieri, 28 ottobre 2025 la V Commissione legislativa permanente Cultura, Formazione e Lavoro. All’ordine del giorno Audizione in merito alle procedure di stabilizzazione del personale ASU. Presenti in Commmissione le Sigle sindacali Convocate , alcuni Deputati, Onorevoli e la Società Sas nella qualità del Direttore Dott. Cottone e la Consigliera della Società Dott.ssa Cardinale. Dopo i solleciti fatti martedì scorso 21/10/2025 in Presidenza e dopo l’approvazione di venerdi 24/10/2025 da parte della Giunta delle due appendici del piano assunzionale tutto sembra procedere.





La Società ha esposto un cronoprogramma dettagliato . La Società ha gia’ convocato il CDA ( Consiglio Di Amministrazione) per giorno 30 ottobre. Trascorsi i canonici 10 gg in seconda convocazione 11 Novembre verra’ messo all’ODG dall’ Assemblea dei Soci:

LA RATIFICA DEL PIANO ASSUNZIONALE

APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE ( 259 tot ASU – 241 ASU BBCC/18 ASU Genio Civile).

Il 12 novembre partira’ l’Avviso di selezione , che rimarra’ affisso per 8 giorni. Dal 24 al 28 novembre avranno luogo le selezioni e il colloquio conoscitivo dei candidati;

Seguiranno le visite mediche dal 1 dicembre in poi.





Terminato questo iter si attenderà l’approvazione del Bilancio Consolidato , si spera prima di Natale per poter cosi’ firmare il contratto.

La strada tracciata oggi sembra quella definitiva.per poter finalmente festeggiare e dare merito a questi lavoratori e lavoratrici.

Barbara Gambino USB PI SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.