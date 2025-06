Parere positivo per gli ASU BBCC. Ad oggi sono 249 ASU impegnati presso i Beni Culturali. Come anticipato dall’incontro che USB ha avuto con l Avv. Bologna presso il suo ufficio nella sede dell’Ufficio Legislativo e legale 2 settimane fa’, si trapelava che avrebbe rilasciato il parere nei 15 gg ( e cosi è stato); era stato anticipato che la legge era chiara e si potesse applicare. In merito agli eventuali ricorsi l’Avv. Bologna non sarebbe entrato nel merito (anche perché non è di sua competenza). Il parere era stato richiesto dalla Società partecipata SAS per evitare eventuali ricorsi da parte di altri lavoratori con contratti differenti. Adesso si proceda senza se e senza ma! Domani in V commissione verrà ribadito questo e che si ponga fine a questa sceneggiata che va avanti oramai da troppo tempo.

Barbara Gambino, Usb Sicilia

