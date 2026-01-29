Febbraio 2026 ormai è alle porte e gli Asu utilizzati da troppi anni dal Dipartimento dei Beni Culturali e I.S. sono ancora in attesa del Contratto. I tanti proclami della fine del precariato postati sul sito ufficiale della Regione Siciliana sono parole Vuote. Anno Nuovo vita vecchia! Gli Asu sempre in attesa.

I contratti? Portati via dal ciclone Harry anche quelli? il “Presto e subito” urlato e promesso ai Lavoratori dov’è finito? Due anni dalla legge di stabilizzazione in SAS! Colloqui, visite mediche fatte prima del Natale 2025 per il passaggio presso la società e poi il nulla!

Dopo il blocco assunzionale alla Regione questo bacino di lavoratori è stato infatti catapultato presso la Sas, società partecipata della Regione, cambiando legge promettendo che sarebbe il tutto, avvenuto velocemente, le solite promesse!

Siamo qua a raccontare la solita storia e l’attesa infinita. Adesso che “finalmente” il rendiconto andrà in Giunta dopo l’avvenuta revisione, si attenderà il bilancio consolidato. Sperando che sia davvero la fine o altri imprevisti attendono gli Asu Bb.Cc. ?

Un ringraziamento sicuramente, va ai lavoratori che per ben 28 anni stanno resistendo e assistendo ai giochi di prestigio di questa “Sicilia”.

Usb Pi Sicilia sempre da parte dei lavoratori e della verità.

