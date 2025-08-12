In questi giorni si leggono diverse parole di stupore da parte di diversi Deputati per i lavoratori ex LSU-LPU / ASU /PIP che andranno in pensione con una pensione misera. E’ la stessa politica che ha creato anni fa questi bacini e che per decenni ha trascinato questi lavoratori nel baratro, senza prevedere per loro un euro di contributo. Collegandosi sul sito dell’Inps risultano, infatti, per alcuni di questi soggetti contributi figurativi caricati fino a settembre 2018 successivamente il nulla …FANTASMI.

MA CI SONO O CI FANNO? Hanno scoperto adesso tutto cio’? Dovrebbero solo ammettere il Loro fallimento. Ma ovviamente adesso si faranno promotori dell’impossibile!

Sembra di assistere ad una messa in scena. USB aveva gia’ denunciato il tutto sia alla Presidenza della Regione, in Commissione Lavoro e al Dipartimento Lavoro della Regione; ma il silenzio piu’ assoluto. Riportiamo il comunicato di aprile 2023.





https://www.usb.it/leggi-notizia/regione-sicilianacontributi-figurativi-non-caricati-per-gli-asu-usb-pone-la-questione-1345/print.html

Sembra di aver scoperto che in alcune zone della Sicilia manca l’ acqua, che l’autostrada Palermo- Catania necessita di interventi urgenti e che gli EX LSU-LPU / ASU non avranno una pensione dignitosa.



L’ennesima commedia in chiave tutta sicula!

USB sempre dalla parte dei lavoratori e della verità.

Barbara Gambino USB PI SICILIA

