Lungo i selettivi asfalti del Biellese, teatro nel fine settimana del Rally Lana Storico valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, impegno di assoluto rilievo per gli equipaggi siciliani Diana-Di Salvo (BMW M3), Labianca-“DAVIS” (BMW 320i) e Palazzolo-Cappello (Opel Kadett GSI)

Ennesima trasferta alle porte per la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) che, difatti, il prossimo fine settimana, schiererà tre equipaggi portacolori ai nastri di partenza del 14° Rally Lana Storico, quinto atto stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS).

Procedendo con ordine, sarà della partita Angelo Diana che calcherà per la prima volta in “carriera” i selettivi asfalti del Biellese. Il pilota palermitano, dopo la significativa prestazione sfoggiata al “Vallate Aretine”, round inaugurale della serie tricolore andato in scena ai primi di marzo, tornerà al volante della potente BMW M3 di 4° Raggruppamento, condivisa con Giuseppe Di Salvo. Inedita esperienza agonistica, altresì, per l’altro conduttore siciliano Cosimo Labianca che, già recente vincitore del 3° Raggruppamento nel Trofeo Rally 4^ zona, affronterà le strade piemontesi a bordo della BMW 320i, in coppia con l’esperto corregionale “DAVIS”. Il trittico sarà, infine, completato dal gentleman driver isolano Sergio Palazzolo (Opel Kadett GSI), già ottimo terzo di classe nella passata edizione, coadiuvato alle note da Carmelo Cappello e in lizza nel “Quarto”.

La gara, dopo le consuete operazioni di verifica, entrerà nel vivo sabato 21 giugno con la disputa delle sei prove speciali in programma; saranno 99,64 i chilometri interessati dal cronometro (escludendo i trasferimenti), ricalcando il percorso proposto nel 2024. Il palco di partenza e arrivo, infine, sarà allestito a Biella, presso il centro commerciale “Gli Orsi”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.