“Siamo vicini ed esprimiamo la nostra totale vicinanza e solidarietà agli operatori del centro di accoglienza Padre Nostro e al presidente Maurizio Artale per l’ennesimo vile atto intimidatorio subito per mano di vandali che hanno preso di mira la struttura provocando danni a quello che rappresenta certamente uno dei luoghi simbolo nella lotta alla criminalità e alla mafia” . Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, che aggiunge :”Da sempre siamo vicini al centro e alla loro opera di riscatto di un quartiere difficile e abbiamo in diverse occasioni avviato collaborazioni sinergiche per le fasce piu deboli della comunità palermitana. Ci auguriamo che la magistratura e le forze dell’ordine facciano presto luce su quanto accaduto e si individuino i responsabili. Siamo sicuri che questi atti ignobili non ostacolaranno certamente l’attività e l’impegno concreto profuso dagli operatori del centro nel solco dello straordinario esempio di lotta alla mafia quale è stato il beato don Pino Puglisi”.

