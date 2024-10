Le problematiche più attuali e innovative in campo biologico e terapeutico delle malattie Ematologiche Oncologiche, a partire dalla terapia CAR-T che sfrutta il sistema immunitario. È quanto verrà affrontato nella due giorni, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, con esperti provenienti da tutta Italia, che si terrà presso l’Ordine dei medici di Palermo. Evento con provider e segreteria organizzativa a cura di Biba Group. “Un momento di formazione e aggiornamento per i medici che operano nel settore delle malattie del sangue, – spiega l’onco-ematologo Maurizio Musso – affrontando temi in continua evoluzione e confrontando le esperienze scientifiche dei vari gruppi di ricerca nazionali”.

In questi ultimi anni la terapia delle neoplasie ematologiche ha conosciuto una notevole evoluzione tale da configurare, per certe patologie, una vera e propria rivoluzione. “L’efficacia della terapia convenzionale, ovvero chemio e radioterapia, – sottolinea Musso – è stata incrementata dall’impiego del trapianto di cellule staminali emopoietiche e, più recentemente, dalla possibilità di utilizzare anticorpi monoclonali e terapia target rivolti specificamente contro le cellule neoplastiche”. Da qui, la necessità di un continuo aggiornamento in modo da assicurare ed uniformare diagnosi e terapie a standard nazionali ed internazionali di cura. Durante la due giorni verrà affrontato un tema di grande attualità, ovvero quello della terapia CAR-T e gli anticorpi bispecifici per i linfomi, la leucemia linfoblastica e il mieloma multiplo. Si tratta di nuove terapie personalizzate contro il cancro che agiscono direttamente sul sistema immunitario del paziente per renderlo in grado di riconoscere e distruggere le cellule tumorali.





Luogo: Ordine dei medici di Palermo

