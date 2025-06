Sistema regionale degli enti locali ed eventuali variazioni di bilancio: questi i temi trattati durante l’audizione dell’ANCI Sicilia in II Commissione Bilancio all’ARS.

All’incontro con la Commissione presieduta da Letterio Daidone, hanno preso parte il presidente e il segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, e i sei presidenti dei Liberi consorzi comunali che hanno chiesto attenzione per gli enti territoriali di area vasta che, dopo un decennio, hanno nuovamente una guida politica.

L’intervento del presidente Amenta. “In commissione Bilancio abbiamo sottoposto al presidente Daidone problemi cruciali per gli enti locali dell’Isola, evidenziando come la crisi dei comuni siciliani non sia una crisi a margine ma un problema più che concreto che deve essere rivisto e corretto tenendo conto dell’esistenza di un “caso Sicilia” che va affrontato in maniera strutturata”.





“In tal senso il mese scorso abbiamo firmato col sindaco di Napoli e presidente ANCI, Gaetano Manfredi, la richiesta per l’istituzione di un tavolo permanente tra Stato, Regione Siciliana e ANCI Sicilia con l’obiettivo di affrontare insieme le emergenze che stanno devastando gli enti locali siciliani”

“Durante l’audizione in II Commissione sono state analizzate le poste di bilancio di interesse degli enti locali e in relazione a ciò abbiamo evidenziato che sarebbe particolarmente grave non mantenere per il 2025 i trasferimenti regionali allo stesso livello del 2024. Abbiamo sottolineato, anche per quanto concerne la spesa sociale, l’inadeguatezza delle risorse stanziate alla luce dei maggiori costi che nell’esercizio in corso sono ricaduti sui comuni e che riguardano, in particolare, l’incremento delle tariffe per la gestione dei rifiuti e dei servizi Asacom, per il ricovero dei disabili psichici e dei minori, per dissesto e predissesto e per i Fondi di progettazione”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.