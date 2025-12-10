“Mentre aspettavamo l’avvio del tavolo tecnico per trovare soluzioni per il personale ex Pip, sono arrivate notizie sconfortanti”. A dichiararlo I sindacalisti di Fp Cgil, Cisl Fp, Sadirs/Ursas, Ugl, Uil. “Serve un atto di responsabilità nei confronti di migliaia di lavoratori che da anni attendono un riconoscimento concreto del loro impegno, è impensabile ricevere, al termine del vertice di maggioranza tenutosi sul tema, proposte che prevedano un aumento di appena due ore a settimana che mettono anche a rischio il cosiddetto “Bonus Renzi” per chi ha retribuzioni al di sotto della soglia della povertà con appena 800 euro al mese” proseguono i sindacalisti.

“Per queste ragioni siamo costretti ad alzare il livello della protesta e a proclamare l’indizione di un corteo per domani, giovedì 11 dicembre, con partenza alle 12 dalla Prefettura di via Cavour a Palermo e arrivo a Palazzo D’Orleans sede della presidenza della Regione Siciliana” concludono i sindacalisti”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.