Your browser does not support the video element.

L’Associazione Precari in Rete, costituita da ex portalettere precari di Poste Italiane, desidera esprimere la propria profonda gratitudine a Carmela Auriemma, Deputata del Movimento 5 Stelle, per la sua incisiva e coraggiosa interpellanza parlamentare di ieri riguardante la situazione dei lavoratori di Poste Italiane. Un apprezzamento forte e sentito giunge anche dagli avvocati che hanno supportato i precari nelle denunce e nelle battaglie legali.

Abbiamo assistito con ammirazione alla sua determinazione nel portare alla luce le criticità che affliggono migliaia di precari, smontando con dati e fatti la narrazione edulcorata che troppo spesso circola. Con autentica passione, durante il dibattito in Parlamento, Auriemma ha evidenziato in modo inequivocabile la realtà del primo datore di lavoro in Italia: oltre 100.000 contratti a termine attivati dal 2017, di cui a malapena 18.000 hanno portato a una stabilizzazione, a fronte di 22.000 posti stabili tagliati. La Deputata ha inoltre richiamato l’attenzione sui 40.000 infortuni registrati e sulle persistenti problematiche legate al continuo turnover, alla scarsa formazione e ai mezzi spesso inadeguati per i portalettere, nonché alla mancata corresponsione delle indennità per le ore di straordinario, il tutto con gravi ripercussioni economiche e sociali per il Paese. La sua azione è stata un esempio lampante di come un rappresentante della Repubblica debba agire a tutela dei diritti dei cittadini.





La risposta del Governo, giunta attraverso la Viceministra del Lavoro, è stata purtroppo completamente inadeguata. Ha puntato a sciorinare i freddi dati aziendali di un’apparente eccellenza, raccontando solo gli aspetti positivi, numeri suggestivi ma che non sono entrati nel merito dei problemi sollevati. La necessità di mantenere alta l’attenzione su queste tematiche è stata, di conseguenza, confermata.

L’Associazione Precari in Rete, è convinta che iniziative come quella dell’Onorevole siano fondamentali non solo per incoraggiare i lavoratori a tornare a essere protagonisti dei propri diritti, ma anche per riavvicinare la politica alla gente. Spesso, infatti, la politica è percepita distante e scollegata dal paese reale, generando la convinzione che nulla possa cambiare e maturando un profondo senso di allontanamento e sfiducia nelle istituzioni.

Grazie, Carmela Auriemma, per aver restituito dignità ai fragili, ai marginalizzati, ai dimenticati, incarnando il vero senso del mandato al servizio della comunità.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.