Prende il via domani, sabato 25 ottobre, la prima tappa di “Autunno in Cantina”, il progetto promosso dall’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO) che unisce degustazioni, teatro, show cooking e laboratori nei territori del vino. L’apertura è affidata all’Etna: appuntamento alle ore 11.00 alle Cantine Nicosia di Trecastagni (CT).





Pensato per destagionalizzare l’enoturismo e valorizzare l’identità gastronomica dell’isola, il festival si inserisce nel percorso che vede la Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025. Ogni data propone visite in cantina, degustazioni guidate, uno show cooking con cuochi del territorio e lo spettacolo teatrale “Cunto Culinario” ideato e diretto da Orlando Biglieri: un atto unico che intreccia teatro, musica, danza e assaggi di dolci tipici in abbinamento ai vini di casa.





Domani a Trecastagni: cosa accadrà

Visita in cantina e racconti di vigna sulle pendici dell’Etna.

Degustazione delle etichette di Cantine Nicosia con focus su vitigni autoctoni.

Show cooking con prodotti del territorio etneo.

Spettacolo “Cunto Culinario” di Orlando Biglieri: un viaggio sensoriale tra storie, sapori e musica.

Trecastagni, porta dell’Etna e crocevia dell’enoturismo, diventa così il palcoscenico inaugurale di un percorso che mette in rete cantine, produttori e comunità locali, offrendo al pubblico un’esperienza lenta, autentica e profondamente legata ai luoghi.





Il calendario delle 8 tappe

Sab 25/10, ore 11 – Cantine Nicosia – Trecastagni (CT)

Dom 26/10, ore 11 – Gaglio dei Vignaioli – Oliveri (ME)

Ven 31/10, ore 11 – Caruso & Minini – Marsala (TP)

Sab 1/11, ore 11 – Gigliotto Tenute – Piazza Armerina (EN)

Dom 9/11, ore 11 – Cantine Tornatore – Castiglione di Sicilia (CT)

Ven 14/11, ore 16 – Cantine Pellegrino – Marsala (TP)

Sab 15/11, ore 16 – Mandrarossa Winery – Menfi (AG)

Dom 16/11, ore 11 – Alessandro di Camporeale – Camporeale (PA)





“Autunno in Cantina” è un invito a scoprire la Sicilia del vino attraverso un percorso esperienziale che unisce qualità produttiva, cultura dell’accoglienza e turismo sostenibile. L’IRVO conferma il proprio ruolo di regia nel sostegno alle filiere di vino e olio, favorendo il posizionamento delle aziende sui mercati nazionali e internazionali.

