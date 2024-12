Un mese per celebrare il clima natalizio tra mercatini, spettacoli, artisti di strada, concerti e degustazioni. Questi gli ingredienti principali di Avellino Christmas Village, in programma dal 6 dicembre al 6 gennaio in Piazza della Libertà.

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta ieri alla presenza degli organizzatori e dei rappresentanti istituzionali locali, tra cui la sindaca Laura Nargi e l’amministrazione comunale. Occasione in cui è stato presentato ufficialmente il programma dell’intera manifestazione.

Grazie alla presenza degli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano e degli artisti di strada La Baracca dei Buffoni gli spettacoli sono cominciati a gran ritmo con la testa all’insù e con tante risate.

Il progetto, firmato ed organizzato dall’Associazione Italia Eventi, è risultato vincitore di un Bando del Comune di Avellino che ha concesso anche il suo patrocinio.

Il villaggio resterà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22, nei fine settimana dalle ore 10 a mezzanotte.

“Da anni portiamo in giro per l’Italia i nostri format e amiamo dar vita ai villaggi natalizi. Poter mettere a servizio della città di Avellino la nostra esperienza e la nostra passione ci rende orgogliosi. Davvero tantissimi gli ingredienti che contribuiscono alla realizzazione di Avellino Christmas Village, siamo sicuri sarà un luogo di gioia e di divertimento per tutta la famiglia in un periodo speciale come questo”, sottolinea il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

“Il rapporto con il territorio e le realtà locali è sempre centrale per noi, importantissime le collaborazioni con le associazioni e l’impegno a sostenere iniziative solidali. Tra le altre cose sarà nostra cura donare un defibrillatore al Comune di Avellino”.

Le associazioni locali si ritroveranno ne “La Casetta delle Associazioni Avellinesi”: una sorta di info point turistico per i visitatori ed i turisti, dove poter trovare brochure informative, piantine della città e consigli su cosa visitare. Un luogo in cui saranno organizzate anche una serie di attività di promozione di tutte le realtà associative aderenti.

La Casa di Babbo Natale e il Teatro dei Burattini

Tra le attrazioni più amate dai piccoli vi è la Casa di Babbo Natale, dove è possibile scattare foto, salire sulla slitta, scrivere e spedire letterine con il timbro del Circolo Polare Artico, anche grazie alla presenza degli elfi magici.

Importante l’iniziativa di educazione alla lettura “Uno a te, Uno a me”: ogni bimbo entrando in casa potrà portare un libro che ha già letto e scambiarlo con gli elfi. In questo modo sarà possibile riceverne un altro in cambio ed incentivare la voglia di lettura dei più piccoli. E tra una foto e uno scambio, tanta animazione, zucchero filato e pop corn.

Postazione fissa anche per il Teatro nazionale di burattini di antica tradizione di Mauro Apicella, il quale propone divertenti spettacoli dal vivo. Protagonista il gran burlone di Pulcinella e tanti altri burattini.

Per continuare a sognare imperdibile l’antica Giostra Carillon, elegante e sognante permette ai piccoli di continuare a vivere la magia natalizia.

La pista di pattinaggio su ghiaccio

Tra uno spettacolo e una degustazione, come in un film ci si può far coinvolgere dalla magia della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Puro divertimento tra luci scintillanti e musiche natalizie, è aperta a tutti i visitatori del villaggio.

Appuntamento con la tradizione gastronomica irpina

In collaborazione con l’Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Manlio Rossi-Doria di Avellino, l’Associazione Cuochi Avellinesi e l’Unione Regionale Cuochi della Campania diversi gli appuntamenti con i “Salotti del Gusto” ed i “Laboratori del Gusto”. Tra gli altri interverranno lo chef Luigi Vitiello, presidente dell’Associazione Cuochi Avellinesi e dell’Unione Regionale Cuochi della Campania, gli chef Francesco Vitulano, Carmela Cerrone, Rubens Della Porta e la pasticcera Raffaella Valentino di Che Pasticcio.

Gli spettacoli e gli artisti di strada

Sono stati gli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano a fare da apripista agli innumerevoli spettacoli che si susseguiranno durante l’Avellino Christmas Village, ma sono tantissimi gli artisti che raggiungeranno Piazza della Libertà nell’arco di questo mese.

La Baracca dei Buffoni proporrà il suo amatissimo spettacolo denominato “Fleur”, ma non mancheranno nemmeno gli zampognari con zampogne e ciaramelle, i trampolieri di Sybillae Show, i fantastici robot animati BumbleBee, il Gruppo Folk, i Menestrelli del Borgo, il corteo storico di Altavilla Silentina, la ST. George Street Band, il Gruppo Folk Zompa Cardillo, la Blues Rock Tino Pascucci Band e Carmine Migliore, la scuola di Tarantella Montemaranese, Tonino Boccella e i virtuosi della tarantella, la Saint Thomas Gospel Family, Rosamarina, Monsieur David e Madame Marion con “La dance du pied”, il gruppo musicale Anema Longa e serate con Dj set.

Il mercatino di Avellino Christmas Village

Il mercatino natalizio, come da tradizione, unisce artigiani e piccoli produttori provenienti da diverse zone d’Italia. Sarà possibile acquistare e degustare prodotti tipici ed eccellenze locali, ma anche realizzare regali originali.

Ampio spazio a produttori ed artigiani irpini: salumi e formaggi, funghi e tartufi, vini, torroni, cioccolato, miele biologico e prodotti dell’alveare.

Spazio a formaggi e salumi italiani e a marchio ed ai taralli pugliesi, ma anche ai dolci tipici campani, alla liquirizia calabra, al cioccolato artigianale siciliano, tra cui quello di Modica.

Waffel al cioccolato e cioccolata calda, vin brulè, torroni croccanti siciliani alla mandorla e al pistacchio, cannoli e cassate siciliane.

Molti gli artigiani del territorio che proporranno le loro creazioni: bellissime palline di Natale, gioielli, cappelli e sciarpe, creazioni in stoffa e feltro, oggetti in legno (anche per il presepe), creazioni all’uncinetto, bambole di stoffa e altri oggetti realizzati completamente con tessuti.

Di fattura partenopea, invece, i prodotti in pelle tra cui borsellini, borse e cinture e straordinaria ceramica artigianale. Pugliesi le lavorazioni in vetro realizzate con la tecnica di Murano.

Da segnalare la casetta assegnata al Liceo Artistico De Luca di Avellino dove sarà possibile ritrovare molte creazioni artistiche realizzate dagli studenti.

Luogo: AVELLINO, AVELLINO, CAMPANIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.