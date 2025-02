Presieduta dal Presidente Provinciale pro-tempore, Roberto Foderà, si e svolta lo scorso 21 febbraio, l’assemblea degli associati Avis comunale di Marineo, tra i punti all’ordine del giorno l’elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori, per acclamazione sono stati eletti:

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Rita Rocco Presidente

Giusi Roma Vice-Presidente

Maria Concetta Lombardo Segretaria

Flavia Vilardi Tesoriere

Giuseppe Canino Consigliere

Mario Abbacchi Consigliere

Salvatore Gippetto Consigliere

Antonino Calderone Consigliere

Salvatore Roma Consigliere





PER IL COLLEGIO DEI REVISORI

Antonino Calderone

Salvatore Sclafani

Vincenzo La Barbera





Durante l’assemblea, si è data lettura della relazione del presidente e dei risultati di gestione, che presenta un saldo attivo in bilancio di oltre 1.000,00 euro. Su proposta del consiglio direttivo uscente, votata da tutta l’assemblea, è stata deliberata la donazione di 500 euro al gruppo Agesci di Marineo.

Il neo Presidente Rita Rocco ha ringraziato l’assemblea per la fiducia, “per me è un grande onore, lavorerò con impegno e dedizione, per ottenere ottimi risultati c’è bisogno del gioco di squadra, quindi confido nell’impegno di tutti, desidero fare mio primo appello ai donatori comunicando che il giorno 9 marzo (si attende conferma) si svolgerà la raccolta a Marineo, siate numerosi, mi rivolgo anche ai giovanissimi a prendere “coraggio” e fare un gesto altruistico donando il sangue!.

Il presidente Rita Rocco, ha inoltre ringraziato il consiglio direttivo uscente per lavoro svolto, mentre Il presidente uscente Franca Salerno ha augurato al nuovo direttivo un buon lavoro confidando nella reciproca collaborazione. (foto: pagina facebook del Comune di Marineo)

