Grande successo per Kids Driver, il progetto educativo promosso dal Centro Commerciale Il Giardino di Avola, in provincia di Siracusa, che ha coinvolto quasi un migliaio di bambini delle scuole del territorio in un percorso dedicato alla sicurezza stradale e alla mobilità responsabile.

L’iniziativa, pensata per sensibilizzare i più piccoli attraverso il gioco e l’apprendimento esperienziale, ha trasformato gli spazi del Centro Commerciale in un vero e proprio circuito didattico. I bambini hanno potuto imparare le principali regole del codice della strada, riconoscere segnali e comportamenti corretti e sperimentare in prima persona l’importanza della prudenza grazie a divertenti attività interattive.





«Siamo estremamente orgogliosi di aver ospitato un progetto così importante per il nostro territorio – afferma Andrea Tinè, Direttore del Centro Commerciale Il Giardino – perché da sempre crediamo nel valore delle attività sociali e formative, soprattutto quando riescono a coinvolgere le scuole e a generare un impatto positivo sulle nuove generazioni. Kids Driver è un esempio concreto di come uno shopping center possa diventare un luogo di crescita, educazione e comunità».

Il progetto Kids Driver, creato da Wave Srl, ha ottenuto grande entusiasmo da parte di insegnanti, famiglie e studenti, confermandosi come una delle iniziative più partecipate della stagione. L’obiettivo del Centro Commerciale Il Giardino è continuare su questa linea, proponendo eventi e attività con una forte valenza educativa, sociale e territoriale.

Luogo: Centro Commerciale Il Giardino, Contrada Risicone, AVOLA, SIRACUSA, SICILIA

