L’associazione culturale Avvenire Sud, nata nel 2021 con l’obiettivo di promuovere cultura, informazione e partecipazione civica, rafforza la propria presenza nella città di Siracusa. Un passo importante che conferma la volontà del gruppo di essere sempre più vicino ai cittadini e di contribuire in modo concreto alla crescita del territorio.



Negli ultimi anni Avvenire Sud si è distinta per iniziative di forte impatto sociale, come raccolte solidali di materiale scolastico per famiglie in difficoltà, eventi sportivi e culturali aperti alla comunità e, più recentemente, l’apertura della nuova sede di Avola in via Cattaneo 4, uno spazio polifunzionale che ospita sportelli universitari, di orientamento e di servizio civile.

Con l’espansione a Siracusa, l’associazione mira a rafforzare la rete di collaborazione con istituzioni, scuole e realtà locali, promuovendo progetti di valorizzazione culturale, ambientale e sociale.





Il gruppo dirigente di Siracusa — composto dall’Avv. Vincenzo Annino, Rita Di Pietro, Gianni Carpanzano, Giuseppe Ruggieri, dal Dott. Giovanni Rametta, dall’Avv. Fabio Carnemolla e dal Prof. Gianni Di Noto — guarda al futuro con una visione chiara: unire le energie del territorio per trasformare la partecipazione in crescita condivisa.

«L’ampliamento della nostra presenza a Siracusa rappresenta un impegno concreto verso la comunità: Vogliamo essere un punto di riferimento per i cittadini e continuare a investire sui giovani, come dimostra il nostro impegno nella Consulta Comunale Giovanile, dove siamo rappresentati dalla promettente Giada Sichera e dalla determinazione di Giuseppe Ruggieri, già Delegato Regionale del Servizio Civile in Sicilia e membro dell’Ufficio di Presidenza.

Solo attraverso collaborazione, partecipazione attiva e sinergie territoriali possiamo costruire opportunità reali e una crescita condivisa per tutta la città.» — Dott. Giovanni Rametta, Presidente Avvenire Sud

