Si è aperta con il rinnovo della segreteria aziendale dell’Irccs Piemonte Neurolesi la stagione congressuale della Cisl Funzione Pubblica di Messina. Il rinnovo delle cariche ha portato all’elezione di Grazia Pulejo, già coordinatore delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche dell’azienda IRCSS Piemonte, che subentra a Barbara Mazzapica, che si occuperà di pari opportunità nell’ambito del coordinamento donne della Cisl Fp e CUG presso l’azienda.

Confermati i componenti di segreteria, Giovanna Bellantoni, in rappresentanza degli Oss, e Steni Saraga, per i professionisti della salute infermieri.

Il nuovo coordinatore aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche sarà Giuseppe Aglieri. Per il coordinamento giovani, Angela Benanti. Due figure fortemente volute dal nuovo segretario aziendale, che tanto bene ha fatto in termini di tesseramento e sostegno ai lavoratori della struttura, al fine di migliorare la qualità del lavoro all’interno dell’IRCSS Piemonte, azienda complessa, in cui convivono due realtà, le professioni ospedaliere e quelle di ricerca.

Nominati anche i delegati al congresso provinciale della Cisl Fp che si terrà il 19 febbraio 2025. Si tratta di Barbara Mazzapica, Grazia Pulejo, Nino Morano e Giuseppe Augliera.

Alla nuova segretaria, a tutta la segreteria, ai coordinatori e ai candidati alle RSU, che sempre più si battono la crescita di consenso del nostro sindacato riformista, i migliori auguri di buon lavoro.

