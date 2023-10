In questi giorni, presso le sedi Euroform di Modica e Ragusa sono stati avviati i nuovi percorsi formativi per l’Anno Scolastico 2023-2024. Sono iniziate le lezione per le classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi IeFP (istruzione e formazione professionale). Diversi i corsi erogati dall’ente per gli studenti del settore benessere, delle produzioni alimentari, della ristorazione, dell’ambito termoidraulico, del settore meccanico, dell’informatica e dell’ambito elettrico.

Una novità per l’anno scolastico 23-24 è l’avvio del quinto anno per il conseguimento del diploma di maturità.L’opportunità di conseguire il diploma di maturità, dopo il diploma tecnico, è nata grazie alla convenzione sottoscritta tra Euroform e l’Istituto Paritario Dante di Ragusa. In queste settimane sono state avviate le due classe quinte, che hanno avuto una massiccia adesione di ragazzi e ragazze volenterosi di completare il proprio percorso di studi prima di immettersi nel mondo del lavoro. Le due classi quinte seguiranno due percorsi differenti: uno Servizi Socio Sanitario e l’altro Sistemi Informatici Aziendali (SIA). All’indirizzo Servizi Socio Sanitario hanno aderito gli studenti del percorso benessere che hanno ottenuto il diploma tecnico di acconciatore ed estetista, mentre al SIA hanno aderito gli studenti del percorso informatico, elettrico e meccanico.

“Euroform – dichiara Rosario Salamone, direttore del centro – si conferma ancora una volta un luogo di istruzione e formazione. Un ambiente stimolante dove i ragazzi imparano facendo attività pratica, dove le materie tradizionali sono il mezzo per interpretare e mettere in pratica le attività di laboratorio. Un centro in grado di dare risposte concrete ai numerosi ragazzi e ragazze e alle loro famiglie e porre così le basi per una formazione spendibile nell’immediato nel mondo del lavoro”.

Euroform è un associazione no-profit impegnata nel mondo della formazione professionale in Sicilia, conta oltre 34 sedi sparse in 7 provincie siciliane. L’ente opera dal 1996 per il futuro professionale di migliaia di giovani siciliani con l’obiettivo di promuovere le opportunità di sviluppo locale offerte dall’Unione Europea. Nel territorio ibleo Euroform ha due sedi: Ragusa e Modica.

