L’Istituto IMM (Istituto per la Microelettronica e Microsistemi ) del Consiglio Nazionale delle Ricerche è lieto di annunciare la prima edizione della Scuola di Dottorato “From Micro to Nano: Synthesis, Characterization and Modeling for Future Electronics and Sensing.” L’evento si terrà nella suggestiva località balneare di Castro Marina, in Puglia, dal 13 al 17 maggio 2024.

Il corso, della durata di una settimana, è stato appositamente progettato per dottorandi e ricercatori post-doc, con l’obiettivo di esplorare aree di ricerca all’avanguardia nei campi dell’elettronica e del sensing. Particolare attenzione sarà dedicata alle metodologie avanzate necessarie per affrontare la transizione dalla micro alla nanoscala.

Il programma della scuola comprende una vasta gamma di contributi focalizzati sulla sintesi, caratterizzazione e modellizzazione di materiali e dispositivi. Saranno presentate anche le attività di ricerca in corso presso l’Istituto IMM, insieme alle facility presenti nelle sue sedi.

L’Hotel Panoramico di Castro Marina, rinomato per la sua bellezza e comfort, ospiterà la scuola, offrendo fino a 50 posti per gli studenti partecipanti. Gli organizzatori della scuola incoraggiano attivamente la presentazione di contributi poster da parte degli studenti partecipanti, promuovendo così un ambiente stimolante di discussione e scambio di idee. I contributi poster saranno valutati e premiati durante l’evento.

Le richieste di partecipazione saranno valutate e approvate in base all’ordine di arrivo fino al raggiungimento del limite di posti disponibili. Ulteriori dettagli e aggiornamenti saranno pubblicati sul sito ufficiale della scuola, www.imm.cnr.it/scuolaIMM2024, o possono essere ottenuti scrivendo a scuolaIMM2024@imm.cnr.it.

La Scuola di Dottorato “From Micro to Nano” si propone di creare un ambiente accademico arricchente, promuovendo il dialogo multidisciplinare e contribuendo al progresso nelle frontiere della ricerca nell’ambito dell’elettronica e della sensoristica.

Per ulteriori informazioni:

Sito web della Scuola: www.imm.cnr.it/scuolaIMM2024

Email di contatto: scuolaIMM2024@imm.cnr.it

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.