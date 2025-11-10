Palermo, 7 novembre 2025 — Un’altra vergogna sociale si abbatte sulla Sicilia. Tony Guarino, presidente del Movimento del Popolo Siciliano, denuncia pubblicamente lo stallo dell’Avviso 20, il corso di formazione destinato ai percettori SFL, che avrebbe dovuto garantire un sussidio previsto dal Governo Meloni. A quasi un anno dalla sua sospensione, il corso resta fermo per colpa di istituzioni regionali, sindacati e enti di formazione che non hanno nemmeno trasmesso le liste dei docenti.





Guarino, invitato il 7 novembre all’incontro tra enti formativi e realtà editoriali, ha portato la voce dei cittadini dimenticati: “È inaccettabile che chi ha diritto a un sostegno venga ignorato per capricci burocratici e giochi di potere. Il popolo siciliano non può più aspettare.”





Ultimatum alle istituzioni





Il Movimento del Popolo Siciliano lancia un ultimatum: se entro il 25 novembre non partiranno i corsi, sarà protesta permanente. I beneficiari SFL, da un anno senza alcun supporto, presidieranno gli assessorati in modo continuativo.





Guarino avverte: “Se qualcuno si sentirà male, riterremo responsabili le istituzioni e gli enti che hanno ostacolato questo percorso. Abbiamo già incaricato i nostri legali di valutare ogni responsabilità per i mancati servizi al cittadino.”





“Il vero Stato è il Popolo”





Il Movimento non si fermerà. “Siamo stanchi di una politica che pensa solo a se stessa. Le istituzioni regionali hanno dimostrato di non avere alcun interesse per il popolo siciliano. Il vero Stato è il popolo, non la politica.”





La lotta continua, senza tregua. Il Popolo Siciliano è pronto a difendere i suoi diritti con dignità, coraggio e determinazione.

Luogo: Assessorato al lavoro e la famiglia , Via trinacria , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

