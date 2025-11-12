La Sicilia vive da anni un declino che tocca ogni aspetto della vita civile: ospedali in disfacimento, liste d’attesa interminabili, sistema trasporti inesistente, interi comuni senz’acqua potabile regolare, sistemi di raccolta dei rifiuti inefficienti, infrastrutture pericolose e burocrazie paralizzate.

Per non parlare delle ultime vicende giudiziarie e le tante indagini che riguardano deputati e assessori.

L’articolo 120 della Costituzione stabilisce che lo Stato ha il dovere di intervenire, esercitando poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni, quando si renda necessario fronteggiare “un grave pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica” o per assicurare “la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.

La raccolta firme avverrà sabato 15 ad Acireale in piazza Duomo dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 16 a Catania in via Etnea, ingresso villa Bellini, dalle 10 alle 13.





