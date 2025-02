Il marocchino Aziz Ait Ourkia tra gli uomini e Jemima Farley tra le donne hanno vinto la 40esima Lifestar Malta Marathon, prima prova del Running Sicily, circuito internazionale di corsa su strada organizzato dall’Asd Agex di Nando Sorbello. Per l’atleta africano, reduce dal successo nella Mezza Maratona di Marrakech, è stata la prima gara della sua carriera sulla distanza dei 42,195 Km. Ha vinto con il tempo di 2:15:22 davanti al connazionale Moussab Hadout (2:15:35) ed al campione italiano Lhoussaine Oukhrid (2:16:13). “Sono felice, ma anche sorpreso della mia gara – ha detto Ait Ourkia – ho corso a Malta la mia prima Maratona e non pensavo di potere vincere. Il percorso è fantastico e l’organizzazione è stata perfetta”.





Tra le donne prosegue il dominio della scozzese, residente a Malta, Jemima Farley che ha conquistato la terza vittoria consecutiva sfiorando con il tempo di 2:35:50 il suo primato della Lifestar Malta Marathon stabilito nel 2024 con il tempo di 2:35:41. Seconda, e prima delle atlete maltesi, Josann Pulis Attard che con il tempo di 2:59:42 ha preceduto la polacca Iweta Adamczyk (3:03:22).

Straordinaria è stata la gara del campione paralimpico di Londra e Rio de Janeiro, Richard Whitehead che si è piazzato 22esimo assoluto con l’eccellente tempo di 2:46:41. “Il percorso è fantastico – ha sottolineato Whitehead – devo ringraziare i maltesi per la splendida accoglienza e per avermi applaudito lungo tutto il percorso. Spero che il mio esempio possa servire a chi ha una disabilità e pensa di non potere più fare sport”.

Nella Mezza Maratona maschile ha vinto con il tempo di 1:09:45 il polacco Filip Janczak, mentre il secondo posto è stato conquistato allo sprint da Mark Herrera (1:09:55) che ha preceduto Tommy Wallbank (1:09:56). Successo ungherese, tra le donne con Edit Filo dell’Asd Agex, prima in 1:21:25, davanti a Jelena Ivkovic (1:21:43) e Isabella Natale (1:22:43).





Per la prima volta è stata inserita nel programma della Malta Marathon anche una gara sui 5 km. vinta tra gli uomini dallo spagnolo Jonatan Dominguez in 16:03 e tra le donne da Luisana Dos.

“Il bilancio è sicuramente positivo – ha sottolineato Nando Sorbello, responsabile eventi della Lifestar Malta Marathon – la presenza di 5.100 atleti al via conferma l’interesse per una gara che ha fatto registrare il record assoluto di atleti stranieri. Si è così festeggiato nel migliore dei modi il traguardo delle 40 edizioni della Malta Marathon, felici che la gara sia entrata nella elite delle corse su strada, come ha confermato il magazine statunitense Forbes inserendola he l’ha tra le 12 maratone da disputare quest’anno e come conferma anche la presenza di un grande campione come Richard Whitehead”.

