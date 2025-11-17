L’Associazione per l’Arte, la Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale – Eikona Film e l’Associazione Zeste Hub annunciano la nuova edizione del Babbaluci Film Festival, la manifestazione dedicata alle scuole di cinema d’Italia, evento nazionale che celebra la creatività, la narrazione visiva e la cultura cinematografica di giovani emergenti.

Il Festival, in programma al Cinema De Seta, ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo, dal 20 al 22 novembre (giovedì 20 e venerdì 21 alle ore 10:30, e sabato alle ore 21:00) si realizza con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, confermando il valore culturale e formativo dell’iniziativa nel panorama regionale e non solo. La Direzione artistica è stata affidata al regista e sceneggiatore Giuseppe Gigliorosso, e la direzione organizzativa a Giuseppe Messana.

Sono stati 88 i cortometraggi pervenuti da 31 scuole di cinema sparse per il paese, da Milano a Palermo, da Roma a Catania. Di questi, 18 opere sono state selezionate.

Cortometraggi selezionati:

FORTUNA (8′)

Regia Francesca Pia Esposito

IULM Milano

LO STAGNARO (12′)

Regia Tommaso Starita

Scuola di Cinema Piano Focale Palermo

IL BISTICCIO DEL RICCIO METICCIO (15′)

Regia Céline Lancini

Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive

FALLITI (15′)

Regia Pietro Macaione

Scuola Gian Maria Volontè Roma

MARKETING E MIRACOLI (15′)

Regia Serena Lazzaro

RUFA – Rome Univresity of Fine Arts Roma

60 ANNI IN DUE (15′)

Regia Renata La Serra

Centro Sperimentale di Cinematografia Roma

LA TELEFONATA (13′)

Regia Rolando Danesi

Civica Scuola Luchino Visconti Milano

APPUNTI SUGLI UOMINI (12′)

Regia Chiara Guastella

Centro Sperimentale di Cinematografia Palermo

D(E)AD (15′)

Regia Giovanni Berardi

IFA Scuola di Cinema Pescara

23 (11′)

Regia Laura Francesconi

Blow-Up Academy Ferrara

A BED STORY (8′)

Regia Claudio Recenti

IULM Milano

ALBA (13′)

Regia Valentina Pischedda

Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi Roma

ALEATORIETÀ (6′)

Regia Duccio Cavalli

Scuola di cinema Immagina Firenze

AVANTI IL PROSSIMO (11′)

Regia Adele Cattardico

SDAC-Scuola D’Arte Cinematografica Genova

FAME (9′)

Regia Alessandro Ragosta

Pigrecoemme Scuola di Cinema Napoli

IL GENERALE (11′)

Regia Nicolò Accettura

Scuola Holden Contemporary Humanities Torino

PRIMO GIORNO (5′)

Regia Leonardo Moretti

Accademia del Cinema Renoir Roma

ZIA, MI RACCONTI DI PASCAL? (10′)

Regia Elena Lombardo

DAMS Roma

Sarà proiettato fuori concorso il cortometraggio “Visione Di Gioco”, realizzato dal Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” Di Palermo.

Il link al programma del festival: https://www.babbalucifilmfestival.it/programma-festival-2025/

Le proiezioni dei corti selezionati, a cui potranno partecipare anche gli studenti delle scuole superiori, si terranno al cinema Vittorio De Seta – Cantieri Culturali alla Zisa, dalle ore 10:30 alle ore 13:30 di giovedì 20 e venerdì 21 novembre.

La serata conclusiva si terrà sabato 22 novembre alle ore 21:00, con la proclamazione dei vincitori e la presenza della giuria. L’ingresso è gratuito.

Il Festival sarà condotto da Massimo Minutella.

Ospiti della serata: gli attori Alessio Vassallo, Ernesto Maria Ponte e Stefano Piazza, lo scrittore e conduttore televisivo Gaetano Basile, il giornalista Mario Azzolini e il direttore del CSC di Palermo Ivan Scinardo.

A presiedere la giuria è Daniele Ciprì regista, sceneggiatore, direttore della fotografia, montatore e docente. Alla fine degli anni ’80 in coppia con Franco Maresco crea Cinico TV, in onda su Rai 3. Nel 2009 vince il Gold Plaque per la fotografia di “Vincere” per la regia di Marco Bellocchio, con cui si è aggiudicato anche il Davide di Donatello (2010) sempre per la miglior fotografia. Con È stato il figlio (2012) ha vinto l’Osella per il migliore contributo tecnico di Venezia, il Premio Unicef (2012), e il Globo d’Oro per la miglior regia (2013). Nel 2017 con Salvo è Nastro d’Argento per la miglior fotografia (2014).

Vincitore del David di Donatello 2020 per la fotografia del film “Il primo Re” di Matteo Rovere.

Marco Pettenello Sceneggiatore padovano, è cresciuto professionalmente con Carlo Mazzacurati, Ha vinto il premio Solinas nel 2007 con la sceneggiatura Nudi alla meta, e nel 2021 il David di Donatello per la miglior sceneggiatura non originale per Lontano Lontano.

Maurizio Di Rienzo: Giornalista, critico cinematografico, consulente e programmatore di festival, nonché direttore dello ShorTS International FF di Trieste. Fa parte del direttivo SNGCI e si occupa della preselezione di documentari e cortometraggi per i Nastri d’Argento.

Desideria Rayner si è laureata in filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Ha collaborato con la rivista L’Espresso, i canali televisivi Rai News 24 e My-Tv, il programma radiofonico Golem e il programma televisivo Blob.

Nel 2012 ha ricevuto il premio cinematografico Mario Gallo e ha collaborato alla sceneggiatura del film La città ideale, di cui ha curato anche il montaggio.

Nel 2019 è stata candidata al Ciak d’oro come migliore montatrice per il film Ricordi? e, per lo stesso film, al Nastro d’argento al migliore montaggio.

Salvo Cuccia, regista e artista visivo, nella sua sperimentazione eclettica coniuga videoarte, fiction e documentario. Autore prolifico, ha realizzato molti lavori tra video di creazione, cortometraggi di invenzione, performances, videoinstallazioni e documentari. Nel 2005 Martin Scorsese ha presentato il suo film documentario “Détour De Seta” al Tribeca Film festival e al Full Frame Documentary Film Festival. Con “Oltre Selinunte” ha vinto il premio CinemAvvenire per il miglior documentario italiano al 24° Torino Film Festival nel 2006,

Nel 2013 il suo film documentario Summer 82 When Zappa Came to Sicily è stato presentato come evento speciale alla 70.Mostra del Cinema di Venezia.

Questa giuria di prim’ordine è la conferma dell’impegno del Babbaluci Film Festival nel promuovere il cinema di qualità e nel riconoscere i talenti che contribuiscono a renderlo grande.





