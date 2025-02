Baby Gang, uno dei protagonisti della scena urban italiana, annuncia il suo atteso “Summer Tour 2025”, che lo porterà sui palchi delle principali città italiane. L’unica data siciliana si terrà l’8 agosto alla Villa Bellini di Catania, all’interno della programmazione del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.



Il tour estivo toccherà diverse città italiane, tra cui: il nove luglio a Roma, il quindici luglio a Piazzola sul Brenta, il sedici luglio a Brescia, il trentuno luglio a Napoli e l’otto agosto a Catania presso Villa Bellini.

Un percorso di riscatto e successo quello di Baby Gang, nome d’arte di Zaccaria Mouhib, nato a Lecco il 26 giugno 2001 da genitori di origine marocchina. La sua storia personale, segnata da difficoltà e pregiudizi, si riflette nella sua musica, con testi crudi e autentici che raccontano la realtà delle periferie e la ricerca di un futuro migliore.



Dopo il debutto con il brano Street nel 2018, Baby Gang ha conquistato pubblico e critica con due EP (EP1 e EP2) e due album di successo (Delinquente e Innocente), tutti certificati Oro. Con oltre 15 dischi d’Oro e 2 dischi di Platino, il rapper ha collezionato milioni di stream sulle piattaforme digitali, con brani iconici come Casablanca (40 milioni di visualizzazioni su YouTube, 68 milioni di ascolti su Spotify) e Mentalité (77 milioni di views su YouTube, 87 milioni di stream su Spotify), entrato nella Viral di Spotify in oltre 15 Paesi.

I biglietti per la data di Catania sono già disponibili online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.





