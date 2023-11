Baddie” il nuovo singolo di La Flèche ft. Don Pietro fuori il 1° dicembre 2023

“Baddie” è il nuovo singolo del rapper palermitano La Flèche, del collettivo Southside Records, con il feat di Don Pietro, in uscita su tutte le piattaforme digitali dal 1° dicembre 2023. Il brano ha delle sonorità tipiche da club, grazie al lavoro svolto dai producer che hannocontribuito alla sua realizzazione, ossia wherestheplug e 4TheNight.

Il singolo richiama alle tipiche sonorità del rap che non ha nulla da invidiare dalla nuova scena nazionale, anche quella dai brani più leggeri, da hit: beat pesante e un testo in apparenza spoglio, ma la rabbia è viva, anche se sottesa. Il clima club richiama anche il gangsta rap, mischiati in modo brillante. Il mix di generi è frutto dello stile musicale di Don Pietro, col featuring, e delle peculiarità artistiche di La Flèche. Canzone che conferma e mette in risalto le capacità degli artisti di Southside Records, il collettivo che ha sede nella città di Palermo, nel variare i propri lavori per quanto concerne i testi, i suoni e le vibes che trasmettono.

Chi è Don Pietro

Don Pietro, classe 2001, rapper emergente di Palermo. Proviene dalle vie del centro città. Negli anni la musica, unico obiettivo, sta sempre di più occupando un posto centrale nella sua vita. Ragazzo dalla mente brillante, non dimostra i suoi 21 anni. Esalta la sua appartenenza al cuore del capoluogo siciliano, a differenza di gente che vuole invece cercare di nascondere la propria provenienza (se non proveniente da un quartiere malfamato). “Principe del centro tra un po’ anche del Sud”, vuole portare la Sicilia in alto come mai nessuno ha fatto.

L’artista è sempre stato affascinato dal mondo del rap e in generale dall’hip hop anni 2000, due riferimenti tra tutti sono sicuramente The Game, con cui poco tempo fa ha scambiato anche dei messaggi e 50 cent. Grande appassionato del cinema e della moda, punta a essere un’artista completo e ad esprimere la sua creatività a 360 gradi. Pietro ha le potenzialità per diventare una vera e propria icona. Sembra un siciliano cresciuto in America, molti lo descrivono così. Stile di vita, soldi, moda, lusso, club, ragazze, svago, attitude sono tutte parole chiave che rispecchiano l’immaginario di Don Pietro. Vanta varie aperture di live importanti in tutta la Sicilia.

Chi è La Flèche

Gabriele Catania, in arte La Flèche, nasce e cresce allo Sperone, quartiere popolare di Palermo. Appartenere ad un quartiere popolare significa essere collocati in una determinata posizione sociale. L’ambiente che circonda un individuo ne influenza il linguaggio, i costumi, le opinioni e la scala dei valori.

La Flèche vanta vari open act di live importanti in tutta la Sicilia. Ha aperto i concerti di vari artisti della scena hip hop italiana come Rondodasosa (Bagheria e Agrigento), Capo Plaza (Agrigento e Catania), Shiva (Palermo e Carini), Guè (Palermo), Tony Effe (Palermo) e tanti altri. Oltre che altri svariati eventi dal vivo.

“Pa-Sha” è l’ultimo lavoro dell’artista siciliano con la produzione di Achille G, uscito il 27 ottobre 2023.

Chi sono i producer di “Baddie”: 4TheNight e wherestheplug

Uno dei producer che ha contribuito alla realizzazione del singolo di La Flèche ft. Don Pietro “Baddie” è 4TheNight. Produttore nato nel 2000 a Milano e cresciuto a Rozzano, località entrata nel radar della nuova scena rap italiana. 4TheNight, al secolo Leonardo Mazzocchi, è un artista che porta avanti la sua carriera con ambizione e determinazione, amante della notte ciò si contraddistingue anche in parte dei suoi beat, malinconici ed emozionanti.

A 4 anni inizia il suo percorso musicale, frequentando la Yamaha Music School, scuola di musica in cui sperimenta e varia, ma il pianoforte non trattiene il fascino e così approfondisce questo strumento. Per diversi anni studia musica classica e teoria musicale e per altrettanti anni si esibisce al pianoforte da solista e con gruppi.

La svolta nella sua vita arriva nella quotidianità dalle strade che osserva, che vede e che vive; ambiente che lo influenza parecchio artisticamente e capisce che ciò che ama realmente è il rap: decidendo di entrare nella scena. A circa 20 anni si avvicina al mondo dei producer, giusto un po’ di tempo e collabora con artisti come: Medy, “Possessivo”, “Perdite”, “Chiamare 2” e “28 palline”, questi ultimi due brani sono nell’album “Nove chiamate”); Mikush, Uzi Luke, Neza (“Pararara”). Le sue collaborazioni gli consentono di finire in svariate playlist editoriali di Spotify come “Plus Ultra”, “Raptopia” e altre.

Insomma, un produttore che lavora con altri colleghi ma che punta a crearsi il proprio immaginario, caratterizzato da conoscenza musicale applicata a ciò che richiede anche la scena rap attuale.

Salvatore De Franchis, in arte wherestheplug è un producer palermitano classe ‘95 che fa della versatilità il suo tratto distintivo. Aperto ad abbracciare diverse influenze musicali, wherestheplug rispecchia pienamente la sua Sicilia, terra di contaminazioni dove gli opposti convivono in armonia.

Insieme al collettivo Southside Records punta a lasciare il segno. Appassionato di rap, fin da giovanissimo riesce a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del djing. Dal clubbing i suoi orizzonti si ampliano velocemente e così wherestheplug decide di proporsi sulla scena come producer.

Collabora con diversi rapper siciliani come La Flèche, Ohdio, Bruk, Don Pietro e Kilo KG. Le mosse in cantiere sono diverse, nell’ultimo anno il giovane talento siciliano ha avuto modo di confrontarsi con diverse personalità della scena rap nazionale e con realtà nell’ambito musicale ad esempio Esse Magazine, con cui ha spesso collaborato, in occasione per esempio dei podcast su Spotify e della docuserie “2016” (sulla trapitaliana) curandone la parte musicale. wherestheplug ha avuto modo anche di collaborare con Puma e con la squadra di calcio A.C. Milan per uno degli spot pubblicitari. Recentemente ha lavorato anche con artisti come 8blevrai e Beba.

Credits foto: zehd

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.