La Cooperativa Sociale Badia Grande supporta il sogno dei beneficiari accolti nel Progetto SAI Marsala di avere una propria casa. Nell’ambito delle iniziative previste dal Progetto Sistema di Accoglienza e Integrazione la Cooperativa in collaborazione con l’Agenzia Immobiliare Minaudo hanno promosso un incontro formativo a Custonaci per orientare i migranti del centro di accoglienza di Buseto Palizzolo nel difficile mercato immobiliare. L’iniziativa ha coinvolto dieci giovani provenienti da Tunisia, Egitto, Gambia, Guinea, Belin e Burkina Faso, offrendo loro strumenti concreti per conquistare l’autonomia abitativa. La Cooperativa Badia Grande ha realizzato e distribuito una “Guida all’autonomia abitativa” multilingue (italiano, arabo, francese e inglese), ideata per agevolare la comprensione delle procedure burocratiche. Alba Marzia, responsabile del Centro di Accoglienza di Buseto Palizzolo, e Lorena Tortorici, coordinatrice del Progetto SAI Marsala, hanno sottolineato l’importanza di queste iniziative nel percorso di inclusione sociale.





Francesco Minaudo, titolare dell’agenzia, ha illustrato le dinamiche della locazione e dell’acquisto di una casa in Italia, spiegando i diritti e i doveri dei futuri inquilini e proprietari. Particolare attenzione è stata riservata alla simulazione di un sopralluogo immobiliare, permettendo ai partecipanti di comprendere le fasi cruciali nella scelta di un’abitazione. Presenti all’incontro anche Vita Messina, Assistente Sociale, Giusy Lo Gelfo Operatore Legale , Flavia Melita Operatrice all’integrazione e i mediatori culturali Elina Begisheva e Latifa Saadani che hanno garantito un supporto linguistico e relazionale, favorendo il dialogo tra i partecipanti e gli esperti. A margine dell’incontro, Francesco Minaudo ha annunciato che la sua agenzia offrirà gratuitamente i propri servizi ai migranti accolti nei centri gestiti dalla Cooperativa Badia Grande. Un segnale concreto di solidarietà che mira a favorire un’integrazione autentica e duratura nel tessuto sociale siciliano.





L’approccio della Cooperativa Badia Grande ancora una volta si distingue nel favorire il processo di integrazione ed inclusione. Il Progetto “Autonomia Abitativa” sfrutta la sinergia tra formazione, assistenza legale e mediazione culturale per aiutare i migranti che hanno un posto di lavoro ad uscire dai Progetti SAI e integrarsi nel territorio vivendo in una propria casa. Il percorso verso l’inclusione non è privo di ostacoli, ma grazie a iniziative come questa, i migranti prendono coscienza delle opportunità a loro riservate e vengono affiancati da esperti nei meandri della burocrazia. Badia Grande sostiene infatti che l’accoglienza non è solo un dovere morale, ma un valore aggiunto per il futuro di tutti in una società sempre più inclusiva.

Alberto Di Paola

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.