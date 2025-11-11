Si è conclusa con successo la due giorni dedicata ai Campionati Siciliani Assoluti di Badminton, svoltisi sabato 8 e domenica 9 novembre presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Statale “Emanuele Ventimiglia”. L’evento, organizzato dall’Asd Piume d’Argento, ha visto la partecipazione dei migliori interpreti regionali dello sport del volano, impegnati in una serie di incontri ad alta intensità tecnica e agonistica.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il sindaco di Belmonte Mezzagno, Maurizio Milone, il presidente del Comitato Regionale F.I.Ba. Sicilia, Salvatore Plaia, e il presidente dell’associazione organizzatrice Paolo Caracausi, che hanno espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione e per il livello raggiunto dagli atleti siciliani.





Di seguito i risultati delle principali categorie:

SINGOLARE MASCHILE

1° Davide Izzo (Piume d’Argento)

2° Emmanuel Perna (Castel di Iudica)

3° Giovanni Barrale (Piume d’Argento)

3° Salvo Samperi (BC Catania)





SINGOLARE FEMMINILE

1° Sabrina Pellitteri (Città di Palermo)

2° Alessia Pellitteri (Città di Palermo)

3° Manila Perna (Castel di Iudica)

3° Barbara Virgillito (Le Racchette Paternò)

DOPPIO MASCHILE

1° Barrale/Izzo (Piume d’Argento)

2° Chillemi/Franceschino (Gymnase Aci Catena)

3° Cutuli/Occhipinti (Gymnase Aci Catena)

3° Gioco/Perna (Castel di Iudica)





DOPPIO FEMMINILE

1° A. Pellitteri/S. Pellitteri (Città di Palermo)

2° Pappalardo/Scelfo (Le Racchette Paternò)

3° Musumeci/Sardella (Gymnase Aci Catena)

3° Perna/Virgillito (Castel di Iudica/Le Racchette)

DOPPIO MISTO

1° Izzo/A. Pellitteri (Piume d’Argento/Città di Palermo)

2° Perna/M. Perna (Castel di Iudica)

3° Miraglia/Scelfo (Le Racchette Paternò)

3° Bisconti/S. Pellitteri (Città di Palermo)

La manifestazione ha confermato il crescente interesse per il badminton in Sicilia, con società e atleti sempre più protagonisti nel panorama sportivo regionale. Un successo organizzativo e tecnico che premia l’impegno delle associazioni e delle istituzioni locali nel promuovere lo sport e i suoi valori.

Luogo: palestra Istituto Comprensivo Statale “Emanuele Ventimiglia” di Belmonte Mezzagno, via alberto moravia , 1, BELMONTE MEZZAGNO, PALERMO, SICILIA

