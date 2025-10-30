“In merito all’interruzione del confronto sindacale tra Federfarma e i Sindacati di categoria per il rinnovo contrattuale delle farmacie private vecchio di 20 anni, come Segreteria Provinciale riteniamo che sia una decisione scellerata e incomprensibile, dichiara il Vice Segretario Provinciale del Psi di Palermo, Alessandro Bafumo – non si possono colpire centinaia di farmacisti e farmaciste che ogni giorno garantiscono un presidio essenziale di salute e prossimità e hanno diritto ad avere rispetto contrattuale “.

