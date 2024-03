Domenica 10 marzo 2024 dalle 10:00 alle 13:00 presso la sala convegni di Villa Cutò, la coalizione Bagheria inComune, presenterà in una conferenza stampa aperta a tutta la comunità, i cittadini che si sottoporranno alla consultazione popolare, che designerà il candidato a sindaco nelle prossime Amministrative 2024.

I partecipanti alla consultazione sono, Pino Fricano, Concetta Rotino, Ignazio Soresi.

Alla coalizione Bagheria inComune, hanno aderito ad oggi il movimento Sud chiama Nord, il Movimento 5 Stelle, il coordinamento cittadino ReteCivica Bagheria.



Il 17 marzo si potrà votare ai gazebo che saranno allestiti in piazza Madrice e ad Aspra, dalle 9:00 alle 20:00, ma anche online, previa registrazione (entro le 24 del 15 marzo p.v.) al link sulla piattaforma bagheriaincomune.it accedendo al modulo predisposto. La piattaforma per il voto accoglierà le preferenze dalle 8:00 alle 21:00. La consultazione è aperta agli elettori bagheresi.



La scelta della coalizione Bagheria inComune, di dare voce ai cittadini non si esaurisce solo nella possibilità di scegliere il candidato a sindaco. Saranno infatti avviati una serie di tavoli tecnici aperti a tutti coloro vorranno partecipare alla stesura del programma per la città suggerendo la priorità per quelle istanze che riterranno opportuno presentare.



Luogo: Villa Cutò

