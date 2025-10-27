A Bagheria l’evento ECM “Il clinical risk management nell’ambito dell’assistenza domiciliare” per la formazione obbligatoria rivolta ai professionisti sanitari.

L’ente di formazione AgriConsulting organizza un evento ECM per la formazione obbligatoria rivolta ai professionisti sanitari. Il corso si terrà sabato 8 Novembre dalle 08:00 alle 14:00 presso la sede di AgriConsulting in via Diego D’Amico 87 a Bagheria.

Docente relatore sarà il Dottor Roberto Bruni, infermiere specialista in cure primarie e territoriali presso Cooperativa O.S.A e infermiere in Radioterapia Oncologica presso Centro di Medicina Nucleare San Gaetano – Bagheria.





Il corso è rivolto a medici e infermieri (con rilascio n. 8 crediti); ad OSS, OSSS, OSA, ASA, ADEST, OTA, ASACOM, Studenti in ambito socio-sanitario (iscritti OSS) e figure similari (previa esibizione ed acquisizione di relativo formale attestato di qualifica/specializzazione ovvero di frequenza) con rilascio di attestato di partecipazione.

Iscrizioni in corso

Presso la sede di AgriConsulting, via Diego D’Amico 87, 90011 Bagheria (PA)

Info: 091 870 1398; WhatsApp 375 544 4258;

modulo di iscrizione https://www.agriconsultingsnc.it/prodotto/evento-ecm-il-clinical-risk-management-nellambito-dellassistenza-domiciliare-id-662-11608/





Luogo: AgriConsulting, via Diego D’Amico, 87, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

