Una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa ha dato ragione a un ricorso presentato dall’avvocata Gaetana Naro, annullando il diniego dell’ANAS al rilascio del nulla osta per la regolarizzazione di un immobile situato in area vincolata. Una decisione che potrebbe segnare una svolta per numerosi cittadini di Bagheria, da anni bloccati nelle procedure di sanatoria a causa delle nuove restrizioni imposte sulle distanze di rispetto autostradale.

A diffondere con soddisfazione la notizia è l’avvocata Nadia Riccobono, che da anni è in prima linea nell’affrontare la problematica della difficoltà ad ottenere la sanatoria per alcuni immobili ubicati in prossimità del tratto autostradale lungo le vie Filippo Buttitta e Scotto Lanza di Bagheria, per i quali manca il nulla osta dell’ANAS. Proprio per affrontare l’annosa vicenda è stato istituito un comitato spontaneo di residenti con l’obiettivo di scuotere le Istituzioni a tutti i livelli, ed affrontare in modo concreto il problema, che crea una insopportabile disparità di trattamento tra quei cittadini che hanno definito la pratica e quelli che, avendola in itinere, non possono ottenere la concessione in sanatoria a causa del diniego di nulla osta dell’ANAS, per intervenuta modifica legislativa che ha elevato a 30 metri la distanza di rispetto autostradale.

Il CGA ha accolto le argomentazioni dei ricorrenti, affermando che la presenza della strada comunale, tracciata negli anni 70, ha irreversibilmente modificato l’originaria funzione della fascia di rispetto autostradale, per cui il diniego dell’ANAS risulta illegittimo.

“Oggi mi sento di dire che la perseveranza e l’impegno ripagano – scrive l’avv. Riccobono sul suo profilo social– “Proprio oggi si inizia a scrivere una pagina di giustizia! La sentenza riveste grande importanza per tutti i concittadini che aspettano di potere completare le pratiche di sanatoria da trenta anni, perché consentirà di potere avviare finalmente l’interlocuzione con l’ANAS e con l’amministrazione comunale e di affermare la legalità, garantendo a tutti i cittadini vincolati dall’ANAS la parità di trattamento”.





