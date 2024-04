Una serie di appuntamenti e contatti di alto livello con operatori e giornalisti del settore travel ha coinvolto Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT, presente al Travelux Club, in programma a Venezia dal 2 al 6 aprile 2024. L’elegante vetrina dove trovare ispirazioni e idee, e proporre mete up-to-date per i prossimi viaggi, è giunta quest’anno alla sua settima edizione, diventando un momento da non perdere per presentare – e scoprire – le nuove tendenze luxury del turismo.

Location uniche, viaggi esperienziali e tanta personalizzazione sono le chiavi d’accesso per un mondo di destinazioni da conoscere, tenendo presenti le tendenze dell’oggi: prima tra tutte la sostenibilità. Baglio Oneto, quale magnifica struttura a 5 stelle, presentandosi al Travelux si è fatto ambasciatore della Sicilia Occidentale. “Il nostro splendido territorio – racconta Anna Palmeri Oneto, titolare del resort – ha il privilegio di essere ancora meno conosciuto rispetto ad altre zone della Sicilia, e per questo si presta ad essere scoperto nella sua unicità. Chi sceglie un soggiorno nella zona di Marsala ha un ventaglio di possibilità di vivere una vacanza speciale: si va dalla bellezza del mare ai siti archeologici di gran pregio, dai borghi ricchi di storia alla possibilità di praticare sport. Il tutto si svolge naturalmente assaporando il meglio dell’enogastronomia, parte integrante di una vacanza in Sicilia. E i tramonti che si godono da questo lato dell’isola sono qualcosa di indimenticabile”.

Il Baglio Oneto di Marsala è caratterizzato da un approccio al lusso assolutamente unico: dimora nobiliare settecentesca, con tenuta agricola in piena attività, rappresenta un modo di fare turismo autenticamente connesso al territorio, con tutta la raffinatezza di un soggiorno di alto livello.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.