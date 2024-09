Un importante passo avanti è stato fatto a Balestrate per il decoro e la sicurezza di un’area destinata ai bambini. Il Comune palermitano ha infatti ottenuto un finanziamento per il completamento e la riqualificazione del parco giochi “Social Free”, grazie all’intervento dell’On. Mario Giambona del Partito Democratico: 49 mila euro che saranno impiegati per la realizzazione del muro esterno, opera fondamentale per garantire la sicurezza dell’area destinata ai bambini.

Il progetto nasce da un partenariato virtuoso tra pubblico e privato, con l’obiettivo di creare uno spazio sicuro e fruibile per le famiglie balestratesi. Grazie alle risorse messe a disposizione, si sono già compiuti diversi interventi, ma come sottolinea Marisa Saputo, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza del gruppo SiAmo Balestrate, “non sono mai sufficienti”.

“Siamo grati all’On. Mario Giambona per il suo impegno e per aver portato l’attenzione su un’opera così importante per la nostra comunità. Con questo finanziamento, potremo completare il muro esterno del parco giochi, rendendolo un luogo ancora più accogliente e sicuro per i nostri bambini”, ha dichiarato Marisa Saputo.

Il finanziamento, reso possibile grazie alla Misura di intervento “Contributi straordinari per interventi nel settore delle infrastrutture”, prevista dalla Legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, Art. 43, comma 2, rappresenta un ulteriore tassello per la manutenzione, riqualificazione e l’acquisto di nuovi arredi e attrezzature.

