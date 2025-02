Grande successo per i corsi di taekwondo a Balestrate e Trappeto. Decine di allievi hanno preso parte ieri alla manifestazione che si è tenuta a Trappeto nella palestra dell’Istituto comprensivo Rettore Evola. Durante l’evento si sono svolti gli esami per il passaggio di kup (di cintura) degli allievi. Tra i partecipanti tanti bambini che davanti alle proprie famiglie si sono esibiti nelle “forme”, nel combattimento e nella rottura delle tavolette di legno.





La manifestazione è stata realizzata dall’associazione “Le Pantere della Polizia” del maestro Luigi Guastella e del direttore tecnico Rosalinda Sapienza, che da tempo svolge il progetto denominato “A scuola di taekwondo”, promosso da “Sport e salute” in collaborazione con la Fita, la Federazione italiana taekwondo. L’iniziativa prevede l’insegnamento di questa disciplina in orario curricolare nelle elementari. L’attività, già in corso presso l’istituto comprensivo Rettore Evola da novembre 2023, ha riscosso il consenso e l’entusiasmo del dirigente scolastico Benedetto Lo Piccolo e dell’amministrazione comunale di Trappeto nelle persone del sindaco, Santo Cosentino e dell’assessore allo Sport, Tommaso Billitteri, oltre che di quella di Balestrate.





Ieri è stato un successo di pubblico, con grande entusiasmo tra i bambini e tra gli allievi adulti del corso serale. La commissione esaminatrice era composta dai maestri Marco Carrara ed Enzo Li Volsi, mentre il direttore d’esame era Salvo Sirchia.

Il prossimo appuntamento con il taekwondo a Trappeto è fissato per il 9 marzo, per l’anniversario dei 50 anni di pratica del taekwondo del maestro Guastella. A tale evento, parteciperanno maestri e atleti di fama mondiale.

