“Menfi conquista per il ventiseiesimo anno consecutivo la Bandiera Blu: 27 vessilli che certificano l’assoluta qualità del nostro splendido mare! Faremo sempre di tutto per preservarlo in tutta la sua meravigliosa bellezza e mantenerlo incontaminato per noi e per tutti i turisti che ogni anno scelgono le nostre spiagge, segno di un territorio amato e da continuare a valorizzare“. Così Ludovico Viviani, candidato sindaco al Comune di Menfi, commenta l’assegnazione delle Bandiere Blu 2023 svelata oggi al CNR di Roma, che sancisce il 27° riconoscimento, 26° consecutivo, assegnato dalle FEE al litorale menfitano.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.