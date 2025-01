Si ferma a quattro la scia di vittorie della Cosedil Saturnia Acicastello, costretta alla resa al PalaCatania da un’indomita Evolution Green Aversa. Si conclude con il 3-0 in favore dei campani la la quinta giornata di ritorno del campionato Serie A2 Credem Banca, con una gara che ha visto i biancoblu lottare ed andare ai vantaggi nel secondo e nel terzo parziale, senza tuttavia mai riuscire ad impadronirsi del pallino del gioco. “Complimenti ad Aversa per come ha affrontato la partita – spiega coach Montagnani -. Noi abbiamo trovato una pessima giornata in attacco, fondamentale che invece era andato bene nelle ultime partite. Una gara non sufficiente in attacco, significativi i primi scambi dove non siamo stati murati ma siamo stati difesi e questo ci ha tolto coraggio ed ha provocato un’insicurezza che si siamo trascinati per tutta la gara. Ripartiamo dall’analisi di ciò che abbiamo fatto, consapevoli che oggi non è andato l’attacco”. Nel prossimo turno i castellesi affronteranno in trasferta Abba Pineto.

LA PARTITA

Paolo Montagnani conferma la formazione che si è ben comportata durante le ultime uscite schierando capitan Davide Saitta in regia in diagonale con Manuele Lucconi, Elia Bossi e Filippo Bartolucci al centro, Luka Basic e Javad Manavi nella diagonale di posto quattro e Simone Orto nel ruolo di libero.

Dall’altra parte Tomasello risponde con il palleggiatore Garnica opposto a Motzo, Arasomwan e Frumuselu al centro, Canuto e Lyutskanov schiacciatori, Rossini libero.

PRIMO SET

È la squadra di casa ad aprire il match con Manavì in attacco e Lucconi che al servizio mette a referto due ace. Evolution Green Aversa si accende subito dopo e ribalta la situazione (6-10), con Montagnani decide di richiamare i suoi in panchina. Al rientro Lucconi colpisce con forza, Arasomwan intercetta a muro ma spedisce il pallone alle stelle. Nell’azione successiva Canuto non trova il campo e poi è ancora lo “Squalo” a trafiggere gli avversari (9-10) costringendo Tomasello all’interruzione. Gli ospiti tornano a brillare, Montagnani sfrutta il secondo time out (11-16) e la Cosedil Saturnia Acicastello accorcia le distanze (13-16) per poi perdere nuovamente il passo e lasciar sfuggire gli avversari (13-21). L’allenatore locale fa rifiatare Lucconi inserendo Sabbi. Nel frattempo Basic da posto quattro e Bossi a muro guadagnano due lunghezze. Aversa si porta al set ball, Sabbi trova il primo punto e va al servizio ma nell’azione che nasce Motzo è efficace e chiude il parziale.

SECONDO SET

Montagnani tiene in campo Sabbi, i biancoblu lottano ma continuano a subire la grinta degli avversari che punto dopo punto costruiscono un primo tesoretto (4-7). Sabbi incide in attacco ed a muro grazie a due monster block che in rapida sequenza portano la Cosedil Saturnia Acicastello all’aggancio (9-9). I colpi di Manavì e Basic capovolgono la situazione (13-12), Tomasello chiama a rapporto i suoi. Al rientro il botta e risposta prosegue, i campani tornano a guidare e questa volta è la panchina castellese a chiedere l’interruzione del gioco (15-17). Il parziale si accende, si lotta su ogni pallone, lo scambio, lunghissimo, che porta al 19 pari ne è l’emblema. Si arriva fianco a fianco fino al 23 pari quando Basic commette l’invasione che consegna a Motzo il servizio del possibile 2-0. L’opposto brasiliano spedisce la battuta oltre i nove metri, si va ai vantaggi. Montagnani pesca dal mazzo la carta Volpe, inserendolo in battuta al posto di Bartolucci, il centrale ripaga con un ace. Aversa tuttavia pareggia nuovamente i conti con Canuto, e poi guadagna il secondo set ball, annullato da Basic. Ambrose nello scambio successivo non si lascia superare chiudendo a muro, Frumuselu dal centro porta gli ospiti alla vittoria del secondo set.

TERZO SET

Lucconi torna in campo e mette la firma sui primi due punti del parziale. La gara riprende sulla scia dell’equilibrio, entusiasmante lo scambio infinito che Lucconi conclude schiacciando nella metà campo ospite il pallone del 9-8. Una prova di forza della Cosedil Saturnia Acicastello che porta Tomaselllo a chiedere il time out, quasi a voler spezzare sul nascere l’iniezione di fiducia biancoblu.

Missione compiuta per l’allenatore ospite, che al rientro vede i suoi centrare un break di 5 punti. A quel punto è Montagnani a fermare il gioco. L’andazzo tuttavia rimane lo stesso, Evolution Green Aversa continua a macinare punti. L’allenatore locale mischia le carte, inserisce Bernardis per Saitta e poi Rottman per Basic. Manavì spezza l’incantesimo mettendo a terra, in attacco, il 10-15 e poi ripetendosi al servizio. Lyutskanov spedisce fuori il suo lungolinea, Volpe determinato mette a terra una palla contesa a rete ed i castellesi tornano in scia (13-15). Il tabellone continua a girare punto a punto, ottima l’intuizione di Bernardis che in secondo tocco beffa gli avversari, il punto successivo è un muro di Bossi, con la Cosedil che rosicchia così un’altra lunghezza (16-17). Lyutkanov fa ripartire i compagni, Manavì tiene la squadra di casa viva (19-20). Rottman si lascia beffare a muro, vendicandosi subito dopo con due colpi da posto quattro che valgono il pari 23. Nell’azione successiva Bernardis accompagna saggiamente con lo sguardo l’attacco ospite oltre la linea laterale, sullo scambio successivo però Aversa non sbaglia, si va ai vantaggi. Gli ospiti annullano quattro set ball, poi ribaltano il punteggio ed il muro di Lyutskanov mette fine alla gara con la vittoria dei campani.

TABELLINO

Cosedil Acicastello – Evolution Green Aversa 0-3 (18-25, 26-28, 27-29)

Cosedil Acicastello: Saitta 1, Basic 5, Bossi 6, Lucconi 11, Manavinezhad 14, Bartolucci 3, Lombardo (L), Rottman 2, Argenta 1, Volpe 2, Sabbi 6, Orto (L), Bernardis 1. N.E. Bartolini. All. Montagnani. Evolution Green Aversa: Garnica 1, Lyutskanov 10, Frumuselu 7, Motzo 17, Canuto 7, Arasomwan 0, Rossini (L), Ambrose 10, Minelli 0, Mentasti 0. N.E. Saar, Barbon, Agouzoul. All. Tomasello. ARBITRI: Gaetano, Ciaccio. NOTE – durata set: 28′, 37′, 41′; tot: 106′.





