Due giorni di grande beach bocce, con tutti i migliori atleti siciliani al Lido Azzurro di Catania, hanno decretato i siciliani che voleranno a Roma per giocarsi i titoli Nazionali nelle sfide del 18 e 19 settembre. Sabato si sono svolte le prime eliminatorie alla presenza del Presidente FIB Sicilia, Nicolò Pecorella e il coordinamento perfetto del direttore di gara Andrea Fragiglio.





Domenica è stata invece la volta delle battute finali della gara organizzata ASD Squash Bocce Catania con le ultime eliminatorie e le finali con tanto spettacolo e match combattuti. Nel torneo individuale la vittoria è andata a Claudio Vindigni dell’Iblea Bocce grazie alla vittoria all’ultimo atto 12-8 contro Carmelo Liruzzo della ASD Squash Bocce Catania. La società di casa è invece assoluta protagonista nella competizione dedicata alle coppie maschili. Nel derby tra atleti della società etnea a spuntarla sono Anastasi e Currao che battono Vindigni/Tinghino 12-1.

Vindigni nell’individuale e Anastasi/Currao nel doppio sono quindi i siciliani che si qualificano per le finali Nazionali di Roma.





Nella gara delle coppie miste grande spettacolo in finale tra due squadre dell’Iblea Bocce, alla fine a spuntarla sono Agosta/Valenti su Vindigni/Donzelli per 12-11.

