Pronto, Freud? è l’ultimo spettacolo scritto e interpretato da Beatrice Arnera che sarà in Sicilia a fine novembre. Lo show arriva sulla nostra isola grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e alla Savà produzioni creative. ‘Pronto, Freud? è previsto a Catania al Teatro Metropolitan venerdì 29 novembre e a Palermo al teatro Golden sabato 30 novembre. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.

Lo spettacolo parla di due padri, una madre cantante lirica, ma leggermente cleptomane e un discreto problema di sdoppiamento di personalità. Bastano poche parole per capire che la vita di Beatrice non è mai stata una vita ordinaria. Attraverso un percorso psicologico immaginario, si fa per dire considerando i 12 anni che realmente ha trascorso in terapia, ripercorreremo le tappe salienti fin dell’infanzia che hanno reso Beatrice la donna simpatica, bipolare e riottosa qual è.

La giovane attrice di ‘Buongiorno Mamma’ e ‘Odio il Natale’ torna in teatro, ma questa volta con uno spettacolo tutto suo. Con un linguaggio ibrido fra la commedia e la stand-up comedy, “Pronto, Freud?” vuole raccontare con sarcasmo e leggerezza le dinamiche umane di una donna sulla soglia dei trent’anni, di come non tutti i mali vengano per nuocere e che la psicoterapia unita ad una buona dose di autoironia creano un elisir perfetto per esorcizzare i demoni che vivono dentro ognuno di noi. Novanta minuti di riflessioni, monologhi, musiche e brani cantati dal vivo grazie al fatto che Beatrice dalla mamma ha scelto di non ereditare la capacità di svaligiare gli autogrill, ma la fantastica voce. La regia è di Giulia Fiume, la distribuzione a cura di RB Spettacoli.

I biglietti sono già disponibili e potranno essere acquistati su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Per approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

Chi è Beatrice Arnera

Beatrice è un’attrice e cantante italiana, nata a Acqui Terme il 31 luglio 1995. Gira l’Italia con la mamma, Silvia Gavarotti, cantante lirica e si trasferisce a Roma a 17 anni dove fa le prime apparizioni nel mondo dello spettacolo, prendendo parte tra l’altro a ‘Il Commissario Montalbano’, ‘Non c’è campo’ e ‘Puoi baciare lo sposo’. È stata la protagonista della serie Fox, ‘Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana’. Ha vinto il premio Kineo dedicato alle giovani promesse del cinema italiano, durante il Festival del Cinema di Venezia. Ha preso parte alla serie ‘Un passo dal cielo’ su Rai 1. Ha pubblicato anche dei singoli musicali tra cui ricordiamo ‘Ho’ e ‘Faro’.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.