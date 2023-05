BeerCatania 2023, il festival delle birre artigianali e delle eccellenze del territorio

di Press Service

10/05/2023

Grande attesa per il Festival dedicato alle birre artigianali più seguito nel meridione d’Italia e che quest’anno dal 18 al 21 maggio accoglierà gli appassionati e non solo nei giardini di Villa Pacini di Catania.

Un evento non solo dedicato ai birrifici artigianali ma soprattutto alle eccellenze agroalimentari siciliane. Il Beer Catania è diventato nel tempo un contenitore di eccellenze che funge anche da grande attrattore per i flussi turistici che scelgono la Sicilia per scoprire i mille volti del suo universo enogastronomico.

Il Festival si conferma nelle attese e nelle aspettative, un appuntamento importante nel panorama nazionale e i riscontri delle precedenti edizioni costituiscono un buon viatico per un’edizione 2023 all’insegna dei grandi numeri. Oltre 20 birrifici e microbirrifici artigianali provenienti da tutta la Sicilia e da tutta l’Italia, oltre 100 spine a disposizione del pubblico per gustare e apprezzare le migliori birre artigianali d’Italia.

Tra i birrifici siciliani saranno presenti: Epica, 24 Baroni, Bruno Ribadi, Compagnia del Fermento, Birrificio dell’Etna, Kottabos, Terre a Sud-est, Li Patarnosci, Tarì . A questi si unirà una selezione qualificata di birrifici nazionali: Rurale, Lariano, Muttnik, Lambrade, Baladin, Eternal City Brewing, Brewfist, A’magara, Okorei.

Novità di questa edizione un’area dedicata alle prelibatezze del territorio che ospiterà i produttori siciliani d’eccellenza come Briganti, Il Vecchio Carro, Crepes & Waffen, Friggitoria dei Nebrodi, Senza Spine, Good Fish, Canusciuti, Cantiere Gemmellaro.

Un importante palinsesto tra degustazioni, seminari, conferenze, talk e masterclass

per gli appassionati e i cultori della birra artigianale che avranno la possibilità di partecipare a momenti di confronto e degustazione con due tra i massimi esperti di birre artigianali, noti in ambito internazionale, come Andrea Camaschella e Simone Cantoni, da tempo, punti di riferimento del panorama della divulgazione della cultura birraia.

“Oggi è divenuto l’evento più importante per il Sud Italia, nella stagione che introduce all’estate, grazie alla varietà e alla qualità delle birre proposte e all’attenta organizzazione e gestione della manifestazione. – dichiara Francesco Chittari, organizzatore dell’evento – Un sicuro punto di riferimento per i tanti appassionati della cultura della birra artigianale e del cibo legato al territorio. La cartina al tornasole di quanto il movimento legato al mondo delle birre artigianali sia cresciuto in Sicilia, e a gran passi si accosta a quello delle regioni settentrionali e centrali, dove la birra artigianale ha mosso i primi passi.”

BeerCatania è, quindi, un evento imperdibile per gli amanti della birra artigianale, del localfood, e del divertimento, garantendo al contempo la gratuità, sempre, dell’ingresso.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.