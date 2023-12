“E quant’è bedda sta nuttata” mira alla valorizzazione della tradizione popolare del Natale e unisce musica e teatro, prosa e preghiera, tradizione e attualità. Testi interpretati da Fanny Consoli. Un viaggio musicale alla ricerca di musiche originali e reinterpretazioni tratte dal repertorio tradizionale del Natale e di brani inediti, dando vita ad uno spettacolo musicale dalle suggestioni che stupiscono per le atmosfere sempre diverse e che riesce a creare un costante dialogo con il pubblico. Una musica senza tempo. Canti della tradizione popolare siciliana dedicate al Natale facendo rivivere gli antichi suoni natalizi del primo ‘900. Il concerto, ricco di termini sicilianizzati, ha fatto riscoprire la bellezza dei canti che i nostri antenati dedicavano al Bambino Gesù e, oltre a far riscoprire le antiche tradizioni natalizie, ha suggerito, in modo inequivocabile, che tali antichi canti, e soprattutto la popolare “Nannaredda a Gesù Bambino” vanno valorizzati e salvaguardati per poi essere tramandati alle future generazioni. Una ricerca filologica sulle antiche tradizioni Natalizie con particolare riferimento al primo decennio del ‘900.

Luogo: Chiesa Madre Parrocchia San Michele Arcangelo, via antonino di dio, 2, SAN MICHELE DI GANZARIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 30/12/2023

Data Fine: 30/12/2023

Ora: 19:00

Artista: Bellamorèa

Prezzo: 0.00

