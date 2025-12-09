Il duo musicale Bellamorèa, formato dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, annuncia l’uscita del nuovo album “Gnignaredia” – Testi e canti della tradizione popolare del Natale in Sicilia”, disponibile dall’8 dicembre 2025 su tutte le piattaforme digitali. Un progetto che unisce ricerca etnomusicale, memoria collettiva e nuove armonizzazioni, offrendo al pubblico un viaggio nel cuore più autentico della tradizione natalizia siciliana.

Un lavoro nato dall’ascolto, dalla ricerca e dall’amore per la propria terra

Bellamorèa raccoglie un’ampia selezione di canti natalizi siciliani, molti dei quali tramandati oralmente e ancora oggi eseguiti durante i riti della Novena in diversi centri dell’isola. I brani, provenienti da registrazioni d’epoca, musicassette popolari e fonti dirette, sono stati rivisitati, armonizzati e riarrangiati da Bellamorèa, nel rispetto delle radici e dell’identità originaria. Il risultato è un album che intreccia spiritualità, poesia popolare e memoria storica, restituendo nuova vita a melodie che rischiavano di restare dimenticate.





Tra tradizione, inediti e tesori anonimi

Accanto ai canti più noti del repertorio natalizio siciliano, l’album include inediti di autori contemporanei e filastrocche fanciullesche recuperate da vecchie registrazioni.

Non mancano brani privi di autore riconoscibile, come spesso accade nella tradizione orale, molte composizioni nascono dall’immaginario collettivo e appartengono all’anima stessa del popolo. Il duo rimane disponibile a ricevere segnalazioni per eventuali attribuzioni.





Una tracklist che attraversa secoli di storia

Oltre un’ora di musica, tra canti tradizionali, invocazioni pastorali, ninna nanne, brani della Novena e pezzi strumentali con zampogna siciliana, oboe, flauto, tammorra e violino. Un corpus ricco e variegato che racconta il Natale attraverso la voce del popolo, dei bambini, dei riti e delle piazze della Sicilia.

Un invito all’ascolto e alla riscoperta

Con “Gnignaredia”, i bellamorèa accompagnano il pubblico in un percorso emotivo che profuma di case antiche, vigne innevate, lumi votivi e tradizioni che ancora oggi uniscono generazioni. Un omaggio alla terra d’origine e a un patrimonio culturale che merita di essere custodito e tramandato

Disponibilità

L’album “Gnignaredia” è disponibile dall’8 dicembre 2025 su tutte le principali piattaforme digitali di streaming e download.

Luogo: SAN MICHELE DI GANZARIA, CATANIA, SICILIA

