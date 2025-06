Palermo 10 giugno 2025 – Dichiarato dalla Fp Cgil lo stato di agitazione del personale al Comune di Belmonte Mezzagno. “Il Comune – spiega Saverio Cipriano, responsabile enti locali per la Fp Cgil Palermo, il sindacato più rappresentativo all’interno del palazzo comunale di Belmonte Mezzagno – non ha rispettato gli impegni presi con l’ultima contrattazione di un anno fa in termini di aumento delle ore, pagamento della performance e altre questioni che riguardano il personale.

Ad oggi non è stato pagato nulla né sono aumentate le ore al personale, come previsto nell’intesa. Se non saranno rispettati gli impegni in tempi brevi, convocheremo un’assemblea per stabilire ulteriori iniziative di lotta”.

