???? INVITO STAMPA ????





CONFERENZA STAMPA – BELPASSO FILM FESTIVAL 2025





???? Venerdì 14 Novembre – Ore 10:30

???? Aula Consiliare del Comune di Belpasso





L’Amministrazione Comunale di Belpasso e l’organizzazione del Belpasso Film Festival hanno il piacere di invitare le redazioni televisive, giornalistiche e online alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Belpasso Film Festival, in programma il 20, 21 e 22 novembre 2025.





Durante l’incontro saranno illustrati:

???? il programma ufficiale del Festival

???? gli ospiti e i membri del cast artistico

???? i 16 cortometraggi in gara

???? e tutte le novità di questa nuova edizione dedicata al grande cinema.









—





???? Interverranno:





Dott. Carlo Caputo, Sindaco di Belpasso





Massimo Condorelli, Direttore Artistico del Belpasso Film Festival





Beppe Manno, Direttore alla Selezione dei Cortometraggi e Critico Cinematografico





Salvo La Rosa e Antonello Musmeci, presentatori ufficiali del Festival





e i rappresentanti dell’Organizzazione del Festival













—





Sarà inoltre presentato in anteprima lo spot ufficiale della manifestazione e saranno forniti i dettagli sul Gran Galà conclusivo del 22 novembre presso il Teatro Nino Martoglio.





Un momento d’incontro e di condivisione con la stampa per raccontare la crescita di un evento che celebra il cinema, la cultura e il territorio.









—





???? Ufficio Stampa Belpasso Film Festival

Luogo: Aula consiliare Belpasso

