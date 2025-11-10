???? INVITO STAMPA ????


CONFERENZA STAMPA – BELPASSO FILM FESTIVAL 2025


???? Venerdì 14 Novembre – Ore 10:30

???? Aula Consiliare del Comune di Belpasso


L’Amministrazione Comunale di Belpasso e l’organizzazione del Belpasso Film Festival hanno il piacere di invitare le redazioni televisive, giornalistiche e online alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Belpasso Film Festival, in programma il 20, 21 e 22 novembre 2025.


Durante l’incontro saranno illustrati:

???? il programma ufficiale del Festival

???? gli ospiti e i membri del cast artistico

???? i 16 cortometraggi in gara

???? e tutte le novità di questa nuova edizione dedicata al grande cinema.




???? Interverranno:


Dott. Carlo Caputo, Sindaco di Belpasso


Massimo Condorelli, Direttore Artistico del Belpasso Film Festival


Beppe Manno, Direttore alla Selezione dei Cortometraggi e Critico Cinematografico


Salvo La Rosa e Antonello Musmeci, presentatori ufficiali del Festival


e i rappresentanti dell’Organizzazione del Festival





Sarà inoltre presentato in anteprima lo spot ufficiale della manifestazione e saranno forniti i dettagli sul Gran Galà conclusivo del 22 novembre presso il Teatro Nino Martoglio.


Un momento d’incontro e di condivisione con la stampa per raccontare la crescita di un evento che celebra il cinema, la cultura e il territorio.




???? Venerdì 14 Novembre 2025 – Ore 10:30

???? Aula Consiliare – Comune di Belpasso


???? Ufficio Stampa Belpasso Film Festival

Luogo: Aula consiliare Belpasso

